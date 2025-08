Az egri Dextert továbbra is keresi a rendőrség, de sok más díler és kábítószeres is van a listán

Több egri embert is köröz a rendőrség kábítószerhasználat és új pszichoaktív anyagok használata miatt.

A drog rossz! Szerhasználókat és dílereket keres Egerben a rendőrség

Forrás: Kemma.hu

Augusztusban összesen hét ember után kutat a rendőrség drogbirtoklás bűne miatt. A körözéseket a Fővárosi, illetveEgri Törvényszék, az Egri Járásbíróság és a Pesti Központi Kerületi Bíróság adta ki:

2023-ban megírtuk, hogy a police.hu adatbázisa szerint továbbra is az ország legkeresettebb bűnözői között van az egri Kosztadinovszki Viktor Miklós, akit több okból is nagyon keresnek a rendőrök. Egyrészt nem kezdte meg 15 éves szabadságvesztés letöltését, de emellett csalás megalapozott gyanúja miatt is körözik, ahogy drogkereskedelem, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt is.