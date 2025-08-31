augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

2 órája

A nyílt utcán bilincselték meg a drogdílert az egri rendőrök +videó

Címkék#drogdíler#Egri Rendőkapitányság#kábítószer

Újabb bűnözők kezén kattant a bilincs Hevesben. Két drogdílert sikerült elkapnia a rendőrségnek.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy Horváth László drogügyi kormánybiztos a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyen a Deltások bilincsben visznek el siroki és felsőtárkányi drogdílereket. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság új információkat osztott meg az esettel kapcsolatban. 

Két drogdílert sikerült elkapnia a rendőrségnek.
Két drogdílert sikerült elkapnia a rendőrségnek
Forrás: Police.hu

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársai elfogtak két férfit augusztus 26-án este, akik információik szerint hónapok óta drogot terjesztettek lakóhelyükön. A rendőrök őrizetbe vették a 42 éves siroki és a 35 éves felsőtárkányi férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az intézkedés és a kutatás során a siroki férfi ruháiból kábítószergyanús kristályos anyag, valamint tisztázatlan eredetű, több mint 300 ezer forint került elő. A felsőtárkányi férfi otthonában pedig droggyanús fehér port, alufóliába csomagolt paketteket, egy őrlőt, továbbá pénzt és mobiltelefont foglaltak le - olvasható a rendőrség honlapján. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a két férfival szemben, a nyomozó hatóság pedig kezdeményezte letartóztatásukat - írják.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu