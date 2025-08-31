A nyílt utcán bilincselték meg a drogdílert az egri rendőrök +videó

Korábban megírtuk, hogy Horváth László drogügyi kormánybiztos a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyen a Deltások bilincsben visznek el siroki és felsőtárkányi drogdílereket. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság új információkat osztott meg az esettel kapcsolatban.

Két drogdílert sikerült elkapnia a rendőrségnek

Forrás: Police.hu

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársai elfogtak két férfit augusztus 26-án este, akik információik szerint hónapok óta drogot terjesztettek lakóhelyükön. A rendőrök őrizetbe vették a 42 éves siroki és a 35 éves felsőtárkányi férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az intézkedés és a kutatás során a siroki férfi ruháiból kábítószergyanús kristályos anyag, valamint tisztázatlan eredetű, több mint 300 ezer forint került elő. A felsőtárkányi férfi otthonában pedig droggyanús fehér port, alufóliába csomagolt paketteket, egy őrlőt, továbbá pénzt és mobiltelefont foglaltak le - olvasható a rendőrség honlapján.

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a két férfival szemben, a nyomozó hatóság pedig kezdeményezte letartóztatásukat - írják.