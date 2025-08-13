augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy fogás

1 órája

Kristálytól az őrült tempóig – így kapták el a drogos motorost az M3-ason

Címkék#M3-as#NAV#kábítószer

A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést. Ekkor tűnt föl a drogos motoros.

Heol.hu

Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen – kristályt fogyasztott az a drogos motoros, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópályáról tereltek le rutinellenőrzésre – közölte portálunkkal Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, sajtóreferens. A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkedés alá vonják a motorost.

Ezeket találták a drogos motorosnál Fotó: NAV
Ezeket találták a drogos motorosnál Fotó: NAV

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartása, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott.

Az egyenruhások ezt követően átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő.  A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják.

A Bevetési Igazgatóság közúti jelenléte nemcsak jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó, olykor-olykor a pénzügyőrök olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus feladatokon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu