Helyi kék hírek

1 órája

Eddig nem látott fotókat osztottak meg a tűzoltók az M3-ason történt tragédiáról

Címkék#halálos baleset#M3-as autópálya#baleset

Szörnyű tragédia történt vasárnap az M3-as autópályán. A halálos balesetben egy 44 éves tűzoltó vesztette életét.

Heol.hu

Vasárnap az egész országot megrázta a hír, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. Később kiderült, hogy csopaki mentőtiszt volt a baleset áldozata. Az Országos Katasztrófavédemi Igazgatóság megrázó fotókat osztott meg a baleset helyszínéről. 

Megrázó fotón az M3-ason történt halálos baleset helyszíne
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Instagram

A 44 éves tűzoltó autójával egy kamion vontatmányának csapódott, majd alászorult Kerekharasztnál. A Tények riportjából kiderült, hogy a sávelterelés miatt lassult a kocsisor, amit feltehetően az autós nem vett észre és az élő állatot szállító teherautónak rohant.

További fotókat az Országos Katasztrófavédemi Igazgatóság Instagram oldalán láthat.

 

 

