1 órája
Eddig nem látott fotókat osztottak meg a tűzoltók az M3-ason történt tragédiáról
Szörnyű tragédia történt vasárnap az M3-as autópályán. A halálos balesetben egy 44 éves tűzoltó vesztette életét.
Vasárnap az egész országot megrázta a hír, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. Később kiderült, hogy csopaki mentőtiszt volt a baleset áldozata. Az Országos Katasztrófavédemi Igazgatóság megrázó fotókat osztott meg a baleset helyszínéről.
A 44 éves tűzoltó autójával egy kamion vontatmányának csapódott, majd alászorult Kerekharasztnál. A Tények riportjából kiderült, hogy a sávelterelés miatt lassult a kocsisor, amit feltehetően az autós nem vett észre és az élő állatot szállító teherautónak rohant.
Szívszorító üzenet a mentősöktől, a Hevesben meghalt bajtársukat gyászolják
További fotókat az Országos Katasztrófavédemi Igazgatóság Instagram oldalán láthat.