Mentők vitték el a férfit, aki rollerrel csapódot az Érsekkert kapujának

Szerda délelőtt egy fiatal férfi szenvedett balesetet az Érsekkertben Egerben. Úgy tudjuk, hogy a 19 éves fiatal felnőtt elektromos rollerrel csapódott a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapuba és meg is sérült. Olvasónk elmondása szerint mentő érkezett a helyszínre, de a rendőrök is jelen voltak.

Elektromos rollerrel csapódott a kapunak Fotó: Illusztráció/MW

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk, ám tájékoztatásuk szerint a rendőröknek nem kellett intézkedniük az ügyben. Az Országos Mentőszolgálat viszont arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.