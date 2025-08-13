1 órája
Mentők vitték el a férfit, aki rollerrel csapódot az Érsekkert kapujának
Sérülthöz érkeztek a mentők az egri Érsekkertbe. A kovácsoltvas kapuba csapódot elektromos rollerrel egy férfi.
Szerda délelőtt egy fiatal férfi szenvedett balesetet az Érsekkertben Egerben. Úgy tudjuk, hogy a 19 éves fiatal felnőtt elektromos rollerrel csapódott a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapuba és meg is sérült. Olvasónk elmondása szerint mentő érkezett a helyszínre, de a rendőrök is jelen voltak.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk, ám tájékoztatásuk szerint a rendőröknek nem kellett intézkedniük az ügyben. Az Országos Mentőszolgálat viszont arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről egy 20 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.
Az elektromos roller balesetveszélyes lehet
Korábban egyik cikkünkben kitértünk arra, hogy az autósok hogyan vigyázzanak az egyelőre szabályozás nélkül száguldozó rolleresekre, mivel kerülhetik el a baleseteket. A tanácsok azonban még mindig nem elegek, a KRESZ-módosítás pedig egyelőre várat magára, miközben a rolleresek egyre többen vannak. Másik cikkünkben kitértünk arra is hogy milyen súlyos sérüléseket lehet szerezni, ha rollerrel szenvedünk balesetet, az egri kórházba olyan súlyos sérült is került, aki éber kómában feküdt.
Arról is írtunk, hogy a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány tette közzé a Facebook-on, hogy július végére 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba, mert rolleres balesetet szenvedett. Az egyik gyermeknek olyan súlyosan sérült az ujja, hogy műtétre is szükség volt, de más sérüléseket is szenvedtek:
- Agyrázkódás
- Kéz- és alkarcsonttörések
- Hasfali zúzódások
- Kiterjedt horzsolások
