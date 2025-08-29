Elképesztő, miket lopott össze a gyöngyösi sorozatbetörő!

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának munkatársai augusztus 27-én elfogták azt a 29 éves helyi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy rövid időn belül több vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban - írja a police.hu. A férfi üzletből, iskolaudvarról, családi házból, valamint egy parkoló autóból is lopott, de a rendőrök figyelmét nem kerülhette el.

A gyöngyösi sorozatbetörő egyszerűen nem tudott leállni

Forrás: Shutterstock

A gyöngyösi sorozatbetörő a virágoknak sem tudott ellenállni

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított több alkalommal is bement egy üzletbe, ahol egy fekete zsákba élelmiszereket, tisztálkodási szereket és más árucikkeket rejtett, majd a vevőterelő sorompó alatt átbújva, a bejáraton keresztül távozott. Emellett egy iskola udvaráról kerékpárt vitt el, egy családi ház ablakpárkányáról virágládát emelt le a benne lévő virágokkal együtt, illetve egy parkoló autóból kiszerelte az akkumulátort.

A férfit a rendőrök előállították, lopás bűntette miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették. A rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság augusztus 29-én el is rendelt.