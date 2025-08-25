3 órája
Ajjaj, ekkora a baj Hevesben? Fotókon, ahogy az út mellett állva szednek ki mindenkit a rendőrök!
A rendőri ellenőrzések célja a motoros balesetek megelőzése volt.
Összehangolt ellenőrzést tartanak a rendőrök a Mátrában
Forrás: Police.hu
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalom-ellenőrző Alosztályának motorosaival közös ellenőrzést tartottak augusztus 23-án a 24-es főút mátrai szakaszán a balesetek megelőzése, illetve a szabályszegők kiszűrése érdekében - derül ki a Police.hu bejegyzéséből.
Korábban már lapunk is hírt adott az akcióról, most azonban további részleteket osztottak meg a rendőrök: a nap folyamán 35 motorost és 22 autóst állítottak meg. A sebesség túllépése miatt 12 esetben kellett intézkedniük, egyéb közlekedési szabályok megsértése miatt három helyszíni bírságot szabtak ki.
Mint írják, hasonló akciók a jövőben is várhatóak a Mátra, illetve a Bükk érintett szakaszain.
A balesetmentes közlekedés érdekében felhívjuk a motorosok figyelmét, hogy felkészített motorral, megfelelő védőfelszerelésben és fokozott figyelemmel közlekedjenek.
