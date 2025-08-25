Ajjaj, ekkora a baj Hevesben? Fotókon, ahogy az út mellett állva szednek ki mindenkit a rendőrök!

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalom-ellenőrző Alosztályának motorosaival közös ellenőrzést tartottak augusztus 23-án a 24-es főút mátrai szakaszán a balesetek megelőzése, illetve a szabályszegők kiszűrése érdekében - derül ki a Police.hu bejegyzéséből.

Összehangolt ellenőrzést tartanak a rendőrök a Mátrában

Forrás: Police.hu

Korábban már lapunk is hírt adott az akcióról, most azonban további részleteket osztottak meg a rendőrök: a nap folyamán 35 motorost és 22 autóst állítottak meg. A sebesség túllépése miatt 12 esetben kellett intézkedniük, egyéb közlekedési szabályok megsértése miatt három helyszíni bírságot szabtak ki.

Összehangolt ellenőrzést tartanak a rendőrök a Mátrában

Forrás: Police.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, hasonló akciók a jövőben is várhatóak a Mátra, illetve a Bükk érintett szakaszain.