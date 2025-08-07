Borzalom Hevesben: véletlenül ráhajtott a sínekre, de már száguldott felé a vonat – fotóval

Az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be az ellen a férfi ellen, aki elnézve az út vonalvezetését a vasúti sínekre tévedt.

Óriási karambollal is végződhetett volna az eltévedt sofőr estéje

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Dr. Gubala Ádám sajtószóvivő ügyésztől megtudtuk, hogy a vád szerint a sofőr idén júniusban a kiskörei Tisza-híd Kisköre felőli részén figyelmetlenül közlekedett kocsijával, ezért nem vette észre, hogy az úttest jobbra kanyarodik, és egyenesen haladva ráhajtott a vasúti sínpályára. A vádlott röviddel ezután megpróbált onnan lehajtani, de eközben nekiütközött egy vasúti érzékelő berendezésnek, ami megrongálódott.

A vasút munkatársa az eseményről az arra közlekedő vonat vezetőjét értesítette, így komolyabb katasztrófa nem történt - mondta.

A vádlott gondatlan magatartásával – az érzékelő megrongálásával, illetve azzal, hogy a járművel a vasúti pályán akadályt képezett – veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, ezáltal mások életét és testi épségét.