Milyen férj az ilyen? Szörnyű, mit nézhettek végig a vevők az egri boltban!
Annyira összevesztek egy üzletben, hogy eltört orral távozott a férfi felesége. A külföldi férfi most megkapta büntetését.
Az Egri Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettével vádolja azt a külföldi férfit, aki tavaly februárban, Egerben, egy üzletben úgy összeveszett a feleségével, hogy végül a férj megütötte házastársát. Eltört orral távozott a nő és párja. - írta Dr. Gubala Ádám sajtószóvivő ügyész.
Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt az agresszív férfival szemben.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
