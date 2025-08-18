Milyen férj az ilyen? Szörnyű, mit nézhettek végig a vevők az egri boltban!

Az Egri Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettével vádolja azt a külföldi férfit, aki tavaly februárban, Egerben, egy üzletben úgy összeveszett a feleségével, hogy végül a férj megütötte házastársát. Eltört orral távozott a nő és párja. - írta Dr. Gubala Ádám sajtószóvivő ügyész.

Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt az agresszív férfival szemben.