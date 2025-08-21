Meghalt a nagydorogi eltűnt csecsemő, a tragédia után az egész település felbolydult

Tragédia rázta meg Nagydorogot augusztus 20-án este. Egy édesanya jelezte a hatóságoknak, hogy nyoma veszett kéthetes kisbabájának. A Bors információi szerint az eltűnt csecsemőt holtan találták meg, szülei pedig sokkos állapotban vannak.

Az eltűnt csecsemő holtan került elő

Forrás: Police.hu

A nagydorogi eltűnt csecsemő sosem tért haza

A kisfiú, Zalán, augusztus 6-án született Szekszárdon. Egy gyászoló rokon elmondása alapján az édesanya, Viktória azt állította, hogy augusztus 20-án sétálni indult újszülöttjével. A babakocsit tolva egy fekete autóra lett figyelmes, majd elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, gyermeke eltűnt. Az asszony nem tudta pontosan felidézni, mi történt, illetve miként keletkezett a fején egy kisebb sérülés. Azonnal segítséget kért, ám a kicsi már csak holtan került elő. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a tragédia részleteit - írja a Bors.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A tragédia után az egész település felbolydult

A helyiek választ várnak, a rendőrség azonban csak a nyomozás lezárása után ígér részletes tájékoztatást. A Bors információi szerint, az édesanya jelenleg is a Szekszárdi Rendőrkapitányságon tartózkodik, de a hatóság a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem nyilatkozik.

A család nemcsak a gyásszal, hanem a környékbeli vádaskodásokkal is kénytelen szembenézni. Egy közeli hozzátartozó hangsúlyozta: nem tudják, mi vezetett a tragédiához, de biztosak abban, hogy az anya sosem bántotta volna gyermekét - írja a Bors.

Zalánnak van egy ötéves testvére is, aki már tudja, hogy soha többé nem láthatja kistestvérét. Rá most az édesapja vigyáz.

Hasonló eset történt 2020-ban, amikor egy csecsemőholttestet találtak Tarnaméra közelében. Egy 35 éves halmajugrai nő 2020. június 16-án megszülte gyermekét, akit azonban egy külterületi részen magára hagyott, így – az elsődleges orvosi vélemény alapján – ellátatlansága miatt életét vesztette. Részletesebben az ügyről, ITT számoltunk be.