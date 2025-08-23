A gyöngyösi eltűnés, amely három évtizede foglalkoztatja a rendőrséget

A rendőrségi adatbázis mélyén bukkantunk rá a rejtélyes ügyre, amely napjainkig megoldatlan maradt. Kovács Tamás 1997. április 3-án tűnt el, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság azóta körözi, eredménytelenül. A férfi azóta sem került elő – se élve, se holtan. Nincsenek szemtanúk, nyomok, vagy bizonyítékok, mintha egyszerűen eltűnt volna a föld színéről.

Az eltűnt férfi kapcsán több a kérdés, mint a válasz

Hogyan tűnhetett el egy látszólag átlagos, nyugodt életet élő férfi nyilvános konfliktus vagy ismert probléma nélkül?

Vajon baleset történt, vagy esetleg bűncselekmény áldozata lett?

Hogyan maradhatott azóta is minden bizonyíték és jel nélkül?

Bár az eltűnés óta már 28 év telt el, a rejtély tovább él. Kovács Tamás neve még mindig szerepel az eltűnt személyek listáján, emlékeztetve bennünket arra, hogy a közel három évtizede indult nyomozás mindmáig lezáratlan.

