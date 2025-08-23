augusztus 23., szombat

Eltűnés

1 órája

A gyöngyösi eltűnés, amely három évtizede foglalkoztatja a rendőrséget

Címkék#kovács tamás#adatbázis#körözés#eltűnt

1997-ben egy különös eset rázta meg a gyöngyösieket: egy férfi nyomtalanul eltűnt, és azóta sem adott életjelet magáról. A titokzatos eltűnés ügyében közel három évtized múltán is több a kérdés, mint a válasz.

Heol.hu

A rendőrségi adatbázis mélyén bukkantunk rá a rejtélyes ügyre, amely napjainkig megoldatlan maradt. Kovács Tamás 1997. április 3-án tűnt el, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság azóta körözi, eredménytelenül. A férfi azóta sem került elő – se élve, se holtan. Nincsenek szemtanúk, nyomok, vagy bizonyítékok, mintha egyszerűen eltűnt volna a föld színéről.

Eltűnt! Kovács Tamás 1997-ben tűnt el, azóta nem találják.
Forrás: police.hu

Az eltűnt férfi kapcsán több a kérdés, mint a válasz

  • Hogyan tűnhetett el egy látszólag átlagos, nyugodt életet élő férfi nyilvános konfliktus vagy ismert probléma nélkül?
  • Vajon baleset történt, vagy esetleg bűncselekmény áldozata lett?
  • Hogyan maradhatott azóta is minden bizonyíték és jel nélkül?

Bár az eltűnés óta már 28 év telt el, a rejtély tovább él. Kovács Tamás neve még mindig szerepel az eltűnt személyek listáján, emlékeztetve bennünket arra, hogy a közel három évtizede indult nyomozás mindmáig lezáratlan.

