Nyomtalanul eltűnt a gyöngyösi férfi - nagy erőkkel keresik a rendőrök is

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság eljárást folytat az eltűnt Pásztor János ügyében. A képen látható 44 éves férfi 2025. augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott gyöngyösi otthonából, és a rendőrség eddigi kutatásai nem vezettek eredményre. A férfi 170 centiméter magas, barna hajú és barna szemű - olvasható a Police.hu oldalán.

Az eltűnt férfi

Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon - írják.