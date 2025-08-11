augusztus 11., hétfő

Nyomtalanul eltűnt a gyöngyösi férfi - nagy erőkkel keresik a rendőrök is

A hatóság a lakosság segítségét kéri. Eltűnt egy gyöngyösi férfi.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság eljárást folytat az eltűnt Pásztor János ügyében. A képen látható 44 éves férfi 2025. augusztus 10-én ismeretlen helyre távozott gyöngyösi otthonából, és a rendőrség eddigi kutatásai nem vezettek eredményre. A férfi 170 centiméter magas, barna hajú és barna szemű - olvasható a Police.hu oldalán. 

Az eltűnt férfi
Forrás: Police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon - írják. 

Korábban megírtuk, hogy van, akit eltűnése miatt még a '90-es években adták ki a körözést. Eltűnt személyek sokasága nics meg máig Heves vármegyében.

 

 

