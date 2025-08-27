14 éves lány tűnt el rejtélyes körülmények között – nagy erőkkel keresik az egri rendőrök

Az Egri Rendőrkapitányság eljárást folytat egy 14 éves fiatal lány eltűnése miatt. Az eltűnt lány 2025. augusztus 25-én ismeretlen helyre távozott, és a rendőrség eddigi kutatásai nem vezettek eredményre. A lány 151-155 centiméter magas, vékony, barna hajú és barna szemű – olvasható a körözés police.hu oldalán.

Egy eltűnt lányt keresnek Egerben.

A rendőrség kéri, akinek a képen látható lány tartózkodási helyéről információja van, jelentkezzen személyesen az Egri Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es – díjmentes – központi segélyhívón.

