Eltűnt

2 órája

14 éves lány tűnt el rejtélyes körülmények között – nagy erőkkel keresik az egri rendőrök

Címkék#eltűnt lány#Egri Rendőrkapitányság#eltűnt

Az egri rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy eltűnt lányt keresnek.

Heol.hu

Az Egri Rendőrkapitányság eljárást folytat egy 14 éves fiatal lány eltűnése miatt. Az eltűnt lány 2025. augusztus 25-én ismeretlen helyre távozott, és a rendőrség eddigi kutatásai nem vezettek eredményre. A lány 151-155 centiméter magas, vékony, barna hajú és barna szemű – olvasható a körözés police.hu oldalán

Egy eltűnt lányt keresnek Egerben.
Egy eltűnt lányt keresnek Egerben.
Forrás: Shutterstock

A rendőrség kéri, akinek a képen látható lány tartózkodási helyéről információja van, jelentkezzen személyesen az Egri Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es – díjmentes – központi segélyhívón.

Mint megírtuk, kislányával indult vásárolni az édesanya, de nem tért haza – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nyomtalanul eltűnt egy gyöngyösi férfi - nagy erőkkel keresik a rendőrök őt is:

 

