Kétségbeesve keresi eltűnt lányát az édesapa – a csányi dinnyeföldön látták utoljára

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság eljárást folytat egy 18 éves fiatal lány eltűnése miatt.

Eltűnt lány: nem találják a 18 éves lányt.

Forrás: police.hu

Az eltűnt lány édesapja közösségi oldalán kért segítséget:

– Kedves Heves megyei ismerőseim a lányom, Nagy Tímea Elizabet eltűnt. Legutolsó tartózkodási helye Horton a barátjánál volt de ő kirakta. Mi szombaton kerestük Csányon, ahol állítólag dolgozott a dinnyeföldön, azóta nem tudjuk hol van. Kérlek titeket ha valaki látja, a 06704091773 mobilszámon hívjon. Előre is köszönöm szépen mindenkinek – írta az édesapa Facebook-oldalán.

A rendőrség kéri, akinek a képeken látható lány tartózkodási helyéről információja van, jelentkezzen személyesen az Egri Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es – díjmentes – központi segélyhívón.

