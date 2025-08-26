augusztus 26., kedd

Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze

Címkék#eltűnt személy#körözés#rendőrség

Egy fiatal édesanya hétfő délelőtt kislányával indult vásárolni Mezőkeresztesen. A rendőrség körözési eljárást indított az eltűnt nő ügyében.

Heol.hu

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Gurbai Johanna, 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében. A fiatal nő 2025. augusztus 25-én délelőtt 11 óra körül kislányával indult el otthonából vásárolni, azonban azóta nem tért haza. Az eltűnt felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Gurbai Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű - írja a police.hu.

Eltűnt nőt keres a rendőrség
Forrás: police.hu

Az eltűnt nőt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság keresi

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő tartózkodási helyéről, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Bejelentést tehet továbbá a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.

 

 

