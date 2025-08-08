2 órája
Tragédia Ostoroson: soha nem ér már haza az eltűnt néni
Eltűnés miatt kereste az Egri Rendőrkapitányság azt az idő nénit, akit – sajtóértesülések szerint – nem sokkal a körözés kiadása után holtan találtak meg. A néni információink szerint Ostoroson élt.
Mint a police.hu körözési listából megtudtuk, B. Mihályné augusztus hetedikén tűnt el, mikor otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett erőfeszítések néhány órán belül eredményre vezettek, úgy tudjuk, a nénit holtan találták meg, lakóhelyétől nem messze.
Friss:
- Az Ostoroson megtalált idős hölgy halálesetének körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja - mondta el lapunk kérdésére Lázár Levente, a Heves Vármegye Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
