Tragédia Ostoroson: soha nem ér már haza az eltűnt néni

Mint a police.hu körözési listából megtudtuk, B. Mihályné augusztus hetedikén tűnt el, mikor otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett erőfeszítések néhány órán belül eredményre vezettek, úgy tudjuk, a nénit holtan találták meg, lakóhelyétől nem messze.

Eltűntként keresték a holtan talált ostorosi nénit. Képünk illusztráció.

Forrás: heol.hu

Friss:

- Az Ostoroson megtalált idős hölgy halálesetének körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja - mondta el lapunk kérdésére Lázár Levente, a Heves Vármegye Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.