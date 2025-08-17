Eltűnt a terepfutó a verseny utolsó kilométerein – mindenki őt keresi

Eltűnt Spitzmüller Zsolt, Zsoli, egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó. Keresése szombat óta zajlik és vasárnap is folytatódik. Cserépfalu közelében, a Cseresi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, valamint kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is keresik - derül ki Lukács Laura posztjából.

Spitzmüller Zsolt, az eltűnt terepfutó

Forrás: Facebook

A hajnali órákban nyomát vesztették, ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet. Minden önkéntes segítségét fogadják.