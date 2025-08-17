augusztus 17., vasárnap

Eltűnt a terepfutó a verseny utolsó kilométerein – mindenki őt keresi

Címkék#Spitzmüller Zsolt#keresés#eltűnt

Keresik az eltűnt futót, akit utoljára a cserépfalvi verseny utolsó kilométerein láttak.

Heol.hu

Eltűnt Spitzmüller Zsolt, Zsoli, egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó. Keresése szombat óta zajlik és vasárnap is folytatódik. Cserépfalu közelében, a Cseresi Trapp terepfutó versenyen  veszett nyoma, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, valamint kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is keresik - derül ki Lukács Laura posztjából.

Spitzmüller Zsolt, az eltűnt terepfutó
Spitzmüller Zsolt, az eltűnt terepfutó
Forrás: Facebook

A hajnali órákban nyomát vesztették, ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet. Minden önkéntes segítségét fogadják. 

 

 

