Kétgyermekes családanya volt az áldozat

1 órája

Családanyát öltek meg fényes nappal Gyöngyös belvárosában, a tettes elmenekült

Augusztus 5-én volt 27 éve, hogy Gyöngyös belvárosában, egy kábelszolgáltató irodájában, a cég alkalmazottját – egy 34 éves, kétgyerekes családanyát – fényes nappal meggyilkolta valaki. Az emberölés az a bűntett, amelynek felderítési mutatója hazánkban a többi bűncselekményhez viszonyítva kiemelkedően jó. Ebben az ügyben azonban máig nincs elítélt tettes.

Sike Sándor

A Heves Megyei Főügyészség által 1999-ben benyújtott vádirat szerinti minősített emberölés bűntettének karácsondi illetőségű terheltje – a cselekmény idején fiatalkorú B. Cs. – másfél éve volt már előzetes letartóztatásban, amikor 2000. január 12-én az első tárgyalást megtartotta a Heves Megyei Bíróság, mint fiatalkorúak bírósága. A vádlott életkorának a bűntetőeljárás bírósági szakaszában – kollégánk részt vett ennek mind a négy folytatólagos tárgyalási napján, ugyanúgy mint egy másik férfi, a sértett özvegye – igen nagy szerepe lett. Annak tudniillik, hogy bár a fiatalember első rendőrségi kihallgatásakor beismerő vallomást tett, ám ezt a kihallgatást a bíróság megállapítása szerint teljes mértékben törvénytelenül végezte el a rendőrség.

Minősített emberölés bűntettével vádolták a karácsondi fiatalkorút, de még a nyomozó hatóság által prezentált kés sem stimmelt
Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az emberölés ügyében megtartott első tárgyaláson tagadta a vádlott az elkövetést

A Heves Megyei Hírlap a 2000. január 13-i lapszámában tudósított az előző napon a tárgyalóteremben történtekből. Egyebek között azt írta a megyei napilap, hogy fiatalkorú vádlottja van az 1998. augusztus 5-i gyöngyösi gyilkosságnak. "A másfél éve előzetes letartóztatásban lévő B. Cs. rendőrségi kihallgatásai során magára vállalta a tettet, ám a Heves Megyei Bíróságon tegnap megtartott tárgyaláson tagadta, hogy ő lenne az elkövető."

Előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés volt a vád

A Heves Megyei Főügyészség előre kitervelten nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolta az időközben nagykorúvá lett fiatalembert. Kollégánk személyes emléke, hogy a vádat képviselő ügyész az a dr. Konkoly-Thege László volt, aki később hosszú időn át, egészen a nyugdíjazásáig a főügyészség sajtószóvivőjeként tevékenykedett. Neki határozott személyes véleménye is az volt, hogy a karácsondi illetőségű fiatalember az elkövető.

A vádhatóság álláspontja szerint B. Cs. azzal a céllal indult el Karácsondról Gyöngyösre, hogy ott nagyobb összeget szerezzen az egyik, általa kiszemelt irodában. A nyomokat eltüntetendő, azt is elhatározta: végez az ügynökségen egyedül dolgozó nővel. Beérve a városba ezért egy kést is vásárolt. Kivárta az ebédidőt, amikor feltehetően nincs ügyfélforgalom, benyitott. Rátámadt az asszonyra, akinek előbb a nyakát próbálta elvágni, majd többször beledöfte a kést a sértett felsőtestébe. Mivel a nőnek sikerült a riasztót megszólaltatnia, a vádlott a helyszínről zsákmány nélkül menekült el. 

A vádlott bírósági kihallgatásán kijelentette, hogy nem bűnös, mert nem követte el a terhére rótt cselekményt. Elmondása szerint ő soha nem járt a bűncselekmény helyszínén, sem korábban, sem azon az augusztus 5-t napon, amikor az asszonyt megölték. Első beismerő vallomását fenyegetést és verést követően tette a rendőrségen. Később, már a fogdában fogalmazott „beismerő” feljegyzését pedig három cellatársa kényszerítette ki. 

A nyomozati iratok és a tanúként kihallgatott rendőrtisztek, valamint a gyanúsítotti kihallgatásra „törvényes képviselőként” - a gyöngyösi kapitányságra - behívott gyámügyi előadó vallomásaiból már ezen a tárgyalási napon körvonalazódni látszott, hogy az augusztus 6-án, a gyilkosság másnapján megtartott kihallgatás törvényessége erősen kérdéses. Azon ugyanis a rendőrség nem biztosította sem a valóságos törvényes képviselő (az apa vagy az anya), sem a védő részvételét.

A Legfelsőbb Bíróság jogerősen is felmentette a fiatalkorút

A büntetőper végkimenetele – egészen konkrétan a Legfelsőbb Bíróság 2001. decemberében meghozott végzésével jogerőssé lett felmentő ítélet – szempontjából azonban nem ez a rendőrhatóság által elkövetett "baki" volt a meghatározó, hanem sok más egyéb tényező. Így például már az első napon számos egyéb kérdőjel is adódott: az elkövetés eszközeként lefoglalt kés pengehosszúsága mindössze 74 milliméter, s magának az eszköznek a teljes hossza mindössze 18 centiméter. Ehhez képest az áldozat testében a szakértő által feltárt leghosszabb szúrási csatorna 16 centiméteres volt. 
De lássuk a kisebb hibát, a fiatalkorú törvénytelen rendőrségi kihallgatását! A törvényes képviselő és védő nélkül lefolytatott kihallgatással kapcsolatban a bíróság által beszerzett „igazoló jelentésből” kiderült, hogy a rendőrség sajátosan értelmezte a fiatalkorú gyanúsítottat megillető jogokat. 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója által aláírt iratban többek között az szerepel, hogy azért tartották szükségesnek a szülők helyett a gyámügyi előadó berendelését, mert ezt kívánta a nyomozás érdeke. Félő volt ugyanis, hogy „a szülők befolyásolhatják a gyanúsítottat”. 
A tanácsvezető bíró a rendőrség eljárásával kapcsolatban fel is tette a kérdést: "Miként fordulhat elő ilyen törvénytelenség a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon?" A kérdés abból fakadóan fogalmazódott meg, hogy a rendőri szerveknek sincsen mérlegelési lehetősége abban, hogy milyen jogok illetik meg a kihallgatottat, és ezt biztosítsák-e számára, vagy sem.

A nyelével együtt 18 centis késsel ejtett volna 16 centiméter mély sebet?

A legnagyobb dilemma elé talán a nyomozó hatóság által az elkövetés eszközeként prezentált kisméretű kés állította a bíróságot. Az eszköz ugyanis a nyelével együtt volt olyan hosszú, mint a legnagyobb szúrt seb mélysége.  A tárgyalóteremben „rögtönzött” bizonyítást vett fel a bíróság arra vonatkozóan, hogy a 17 centiméter hosszú kés megmarkolásakor mekkora része áll ki a vádlott tenyeréből. A többféle lehetséges fogási módról nyolc Polaroid felvételt is készített a berendelt szakértő. 

Az igazságügyi szakértői véleményeket is ütköztetni kellett, mert dr. Szabó István és dr. Kozma Mihály orvos szakértők véleményeiben eltérés mutatkozott: előbbi kategorikusan kizárta a lefoglalt kést a lehetséges elkövetési eszközök sorából. Kozma Mihály továbbra sem zárta ki az eszközt, habár nagyon kis valószínűségűnek mondta, hogy ez a kés lenne az elkövetés eszköze. Végül ebben a kérdésben az Egészségügyi Tudományos Tanács igazságügyi bizottságától kér véleményt a megyei bíróság.

Arra a kérdésre pedig, hogy milyen más okok miatt is vált még bizonyíthatatlanná, hogy a fiatalkorú B. Cs. lett volna ennek a szörnyű cselekménynek az elkövetője a cikk hamarosan megjelenő folytatásában adjuk meg a választ. 

 

 

