Családanyát öltek meg fényes nappal Gyöngyös belvárosában, a tettes elmenekült

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója által aláírt iratban többek között az szerepel, hogy azért tartották szükségesnek a szülők helyett a gyámügyi előadó berendelését, mert ezt kívánta a nyomozás érdeke. Félő volt ugyanis, hogy „a szülők befolyásolhatják a gyanúsítottat”.

A tanácsvezető bíró a rendőrség eljárásával kapcsolatban fel is tette a kérdést: "Miként fordulhat elő ilyen törvénytelenség a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon?" A kérdés abból fakadóan fogalmazódott meg, hogy a rendőri szerveknek sincsen mérlegelési lehetősége abban, hogy milyen jogok illetik meg a kihallgatottat, és ezt biztosítsák-e számára, vagy sem.

A nyelével együtt 18 centis késsel ejtett volna 16 centiméter mély sebet?

A legnagyobb dilemma elé talán a nyomozó hatóság által az elkövetés eszközeként prezentált kisméretű kés állította a bíróságot. Az eszköz ugyanis a nyelével együtt volt olyan hosszú, mint a legnagyobb szúrt seb mélysége. A tárgyalóteremben „rögtönzött” bizonyítást vett fel a bíróság arra vonatkozóan, hogy a 17 centiméter hosszú kés megmarkolásakor mekkora része áll ki a vádlott tenyeréből. A többféle lehetséges fogási módról nyolc Polaroid felvételt is készített a berendelt szakértő.

Az igazságügyi szakértői véleményeket is ütköztetni kellett, mert dr. Szabó István és dr. Kozma Mihály orvos szakértők véleményeiben eltérés mutatkozott: előbbi kategorikusan kizárta a lefoglalt kést a lehetséges elkövetési eszközök sorából. Kozma Mihály továbbra sem zárta ki az eszközt, habár nagyon kis valószínűségűnek mondta, hogy ez a kés lenne az elkövetés eszköze. Végül ebben a kérdésben az Egészségügyi Tudományos Tanács igazságügyi bizottságától kér véleményt a megyei bíróság.

Arra a kérdésre pedig, hogy milyen más okok miatt is vált még bizonyíthatatlanná, hogy a fiatalkorú B. Cs. lett volna ennek a szörnyű cselekménynek az elkövetője a cikk hamarosan megjelenő folytatásában adjuk meg a választ.