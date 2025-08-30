Gyöngyös belvárosában gyilkolt valaki, a meghalt nő után két árva maradt - a tettes máig ismeretlen

Portálunk egy közel három évtizede elkövetett – szörnyűnek nevezhető – bűncselekményről szóló írás első részében azt írta, hogy arra a kérdésre pedig, hogy milyen más okok miatt is vált bizonyíthatatlanná, hogy a fiatalkorú B. Cs. lett volna a vád szerint többszörösen minősülő emberölés bűntettnek az elkövetője a cikk hamarosan megjelenő folytatásában adjuk meg a választ. A megdöbbentő gyilkosságot 1998. augusztus 5-én, ebédidően, Gyöngyös belvárosában követte el valaki. Ezt a valaki kifejezést pedig azért kell használjuk, mert az ügyben senkit nem ítélt el bíróság az azóta eltelt 27 év alatt.

Az emberölés fiatalkorú vádlottját jogerősen felmentette a bíróság

"Ne ölj!": az emberölés az egyik legnagyobb tárgyi súlyú bűntett

A bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorú B. Cs. meggyanúsítása a tett másnapján már meg is történt. Ebből a szempontból ez az eset is abba a "mintába" illeszkedik, hogy a gyilkossági ügyekben nem sokat teketóriázik a rendőrség, az esetek döntő hányadában hamar bilincs kattan az elkövető kezén. Minden más vonatkozásban azonban félresiklott történetté vált – legalább is a nyomozó- és a vádhatóság részéről – a későbbi büntetőeljárás. Igaz, 2000. január 12-ig, az első tárgyalási napig a rendes kerékvágásban haladt a folyamat: a terhelt előzetes letartóztatásban volt ekkor már 18. hónapja.

Elhangzott a tárgyalóteremben a vádbeszéd, majd következett a fiatalkorú kihallgatása, aki tagadta még azt is, hogy valaha is járt volna abban az irodában, ahol a meggyilkolt 34 éves családanya dolgozott.

Van az úgy, sőt legtöbbször úgy van, hogy ilyen súlyú ügyekben a vádlott tagad, esetleg úgy "színezi" a vallomását, hogy az számára minél kevésbé legyen terhelő. Folyt is tovább a tárgyalás, volt még két ülésnap januárban, mígnem a március 1-jei tárgyaláson azonnali hatállyal megszüntette a Heves Megyei Bíróság a fiatalkorú B. Cs. előzetes letartóztatását. Így az előre kiterveken, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolt B.-t a negyedik tárgyalási napon az akkor már 19 éves fiatalember előzetes letartóztatásának megszüntetését – a védője indítványát elfogadva – a büntetőtanács elnöke végzésében elrendelt.

Lett azonban egy újabb fordulat a büntetőeljárásban: a Legfelsőbb Bíróság március 23-ai végzésében elrendelte a vádlott újbóli letartóztatását. A legfőbb bírói testület az újbóli letartóztatást elrendelő végzést a legfőbb ügyész indítványára hozta meg. Mielőtt arra gondolnánk, hogy az LB azért csukatta le újra a fiatalkorút, mert vélelmezte, hogy mégis ő lehet az elkövető, le kell szögezni, hogy nem. A Legfelsőbb Bíróság indoklásában kimondta: mivel f. k. B. Cs. ellen az Egri Városi Bíróságon rablás bűntette miatt folyik egy másik eljárás is, s a várható büntetés mértéke miatt a vádlott szökésétől, elrejtőzésétől lehet tartani, a letartóztatás törvényi feltételeit meghatározó ok változatlanul fennáll.

A gyilkosság ügyében viszont igencsak ingatag maradt a vád, egyebek között a bűncselekmény tanúi által elmondottak miatt. A bíróság által kiahallgatott tanúk közöttük volt a vádlott egykori cellatársa, akinek - a tanú szerint - a rendőrségi fogdában B. Cs. bemutatta, hogyan követte el tettét. A más ügyben börtönbüntetését töltő 43 éves férfi azt viszont tagadta, hogy egy másik fogvatartottal közösen kényszerítették volna a vádlottat beismerő vallomás írására. Annyit azért elismert, hogy a másik fogoly néhányszor mellen ütötte a fiút. Nem azért, hogy beismerjen, hanem mert a meghalt nő után két árva maradt.