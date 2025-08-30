2 órája
Gyöngyös belvárosában gyilkolt valaki, a meghalt nő után két árva maradt - a tettes máig ismeretlen
A meggyilkolt nő 34 éves volt. Az emberölés áldozata két gyermeket hagyott árván, s férjét özvegyen.
Portálunk egy közel három évtizede elkövetett – szörnyűnek nevezhető – bűncselekményről szóló írás első részében azt írta, hogy arra a kérdésre pedig, hogy milyen más okok miatt is vált bizonyíthatatlanná, hogy a fiatalkorú B. Cs. lett volna a vád szerint többszörösen minősülő emberölés bűntettnek az elkövetője a cikk hamarosan megjelenő folytatásában adjuk meg a választ. A megdöbbentő gyilkosságot 1998. augusztus 5-én, ebédidően, Gyöngyös belvárosában követte el valaki. Ezt a valaki kifejezést pedig azért kell használjuk, mert az ügyben senkit nem ítélt el bíróság az azóta eltelt 27 év alatt.
"Ne ölj!": az emberölés az egyik legnagyobb tárgyi súlyú bűntett
A bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorú B. Cs. meggyanúsítása a tett másnapján már meg is történt. Ebből a szempontból ez az eset is abba a "mintába" illeszkedik, hogy a gyilkossági ügyekben nem sokat teketóriázik a rendőrség, az esetek döntő hányadában hamar bilincs kattan az elkövető kezén. Minden más vonatkozásban azonban félresiklott történetté vált – legalább is a nyomozó- és a vádhatóság részéről – a későbbi büntetőeljárás. Igaz, 2000. január 12-ig, az első tárgyalási napig a rendes kerékvágásban haladt a folyamat: a terhelt előzetes letartóztatásban volt ekkor már 18. hónapja.
Elhangzott a tárgyalóteremben a vádbeszéd, majd következett a fiatalkorú kihallgatása, aki tagadta még azt is, hogy valaha is járt volna abban az irodában, ahol a meggyilkolt 34 éves családanya dolgozott.
Van az úgy, sőt legtöbbször úgy van, hogy ilyen súlyú ügyekben a vádlott tagad, esetleg úgy "színezi" a vallomását, hogy az számára minél kevésbé legyen terhelő. Folyt is tovább a tárgyalás, volt még két ülésnap januárban, mígnem a március 1-jei tárgyaláson azonnali hatállyal megszüntette a Heves Megyei Bíróság a fiatalkorú B. Cs. előzetes letartóztatását. Így az előre kiterveken, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolt B.-t a negyedik tárgyalási napon az akkor már 19 éves fiatalember előzetes letartóztatásának megszüntetését – a védője indítványát elfogadva – a büntetőtanács elnöke végzésében elrendelt.
Lett azonban egy újabb fordulat a büntetőeljárásban: a Legfelsőbb Bíróság március 23-ai végzésében elrendelte a vádlott újbóli letartóztatását. A legfőbb bírói testület az újbóli letartóztatást elrendelő végzést a legfőbb ügyész indítványára hozta meg. Mielőtt arra gondolnánk, hogy az LB azért csukatta le újra a fiatalkorút, mert vélelmezte, hogy mégis ő lehet az elkövető, le kell szögezni, hogy nem. A Legfelsőbb Bíróság indoklásában kimondta: mivel f. k. B. Cs. ellen az Egri Városi Bíróságon rablás bűntette miatt folyik egy másik eljárás is, s a várható büntetés mértéke miatt a vádlott szökésétől, elrejtőzésétől lehet tartani, a letartóztatás törvényi feltételeit meghatározó ok változatlanul fennáll.
A gyilkosság ügyében viszont igencsak ingatag maradt a vád, egyebek között a bűncselekmény tanúi által elmondottak miatt. A bíróság által kiahallgatott tanúk közöttük volt a vádlott egykori cellatársa, akinek - a tanú szerint - a rendőrségi fogdában B. Cs. bemutatta, hogyan követte el tettét. A más ügyben börtönbüntetését töltő 43 éves férfi azt viszont tagadta, hogy egy másik fogvatartottal közösen kényszerítették volna a vádlottat beismerő vallomás írására. Annyit azért elismert, hogy a másik fogoly néhányszor mellen ütötte a fiút. Nem azért, hogy beismerjen, hanem mert a meghalt nő után két árva maradt.
Eltérőek az információk
Igen érdekes megjegyzést is tett a tanú egy bizonyos vádalkuval kapcsolatban, amiről a fogdában úgy tudták, ezen az áron szabadult P. A. Miként figyelemre méltó adatokat említett arra vonatkozóan, meddig is voltak egy cellában a fiatalkorú fogvatartottak. Ezt a bíróság egybevetette a rendőrségtől küldött átiratban foglaltakkal. Kiderült, szinte semmiben sincs egyezés.
Tanúként kérdezte ki a bíróság az elhaltat még életében feltehetően utoljára látó asszonyt, majd a holttestét feltaláló, a rendőrséget értesítő férfit, illetve azoknak a boltoknak az alkalmazottait, amelyekben a vádlott közvetlenül a gyilkosság körülbelüli időpontját követően vásárolt: a papírboltét, ahol a pénztárgép tanúsága szerint 13 óra 41 perckor fizetett, a műszaki bolt tulajdonosát, ahol fél kettő körül kapcsolót vett, és az újságárust, akitől pénzt kért volna a szemműtétjére, valamikor egy óra után.
Valamennyien azt mondták, semmi különlegeset nem tapasztaltak. Nem volt ideges, feszült a vádlott, nem volt véres a ruházata, sem a keze. A megszokottak szerint, normálisan viselkedett.
A hemogenetikus-szerológus szakértő vizsgálatainak eredménye is "izgalmasra" kerekedett. Megállapítása szerint az elhunyt körömnyiradékában talált sejtes elemek hámeredetűek lehetnek. Egyértelmű megállapítást nyert, hogy az áldozat saját sejtjein kívül más, mégpedig férfitól származó maradványok is voltak a körmök alatt. És itt következett egy nagyon fontos szakértői megállapítás: a köröm alatti sejtekből a vádlott allérjait nem lehetett detektálni, következésképpen ezek a maradványok – legalább egy – másik, ismeretlen férfitől származnak.
A szeptemberi tárgyalási napra megérkezett már az Egészségügyi Tudományos Tanács igazságügyi bizottságának a válasza is a vádhatóság által prezentált késsel feltett kérdéssel kapcsolatban. A szakvéleményében a bizottság kizárta, hogy a bűnjelként lefoglalt „hámozókés" lett volna a gyilkos eszköz.
Más is kiderült
Fény derült a bizonyítási eljárás során persze más nyomozati bakikra is. Közöttük a legsúlyosabb a vádiratba foglalt azon tényállással kapcsolatban merült fel, hogy hol és mikor mosta meg véres kezeit a vádlott. A vád azt tartalmazta, hogy a MÁV- állomás előtti kútnál. Itt ugyan valóban kimutathatók voltak vémyomok, de a bíróság a közcsap üzemeltetőjétől beszerzett adatok alapján azzal a ténynyel volt kénytelen szembesülni, hogy a kút nyolc éve nem működik, s ott bajosan moshatott kezet bárki is.
Ugyanakkor, mint fentebb írtuk: a vádlottnak a „magacsuszatolás” előtt még akadt dolga a papírboltban is, ahol vásárolt és fizetett. Mégpedig csuklóig véres kezekkel kellett volna ezt tennie. Hogyhogy senkinek nem tűnt fel – hangzott el a bírói kérdés.
A felmentő ítélet ilyen körülmények között "adta magát". A védőbeszédében az ügyvéd hangsúlyozta: a védelem megítélése szerint az ügyben egyetlen dolog bizonyos csupán: valaki megölte G.- nét azon a kora délutáni órán. Az is csaknem kétséget kizáróan biztos, hogy védence nem lehetett az elkövető. Éppen ezért kérte a bíróságot, hogy bűncselekmény hiányában hozza meg felmentő ítéletét. A védőügyvéd másodlagosan bizonyítékok hiányában való felmentést indítványozott.
A megyei bíróság végül bizonyítottság hiányában hozott felmentő ítéletet. Indoklásában a bíróság rámutatott a nyomozó hatóságnak az eljárás során elkövetett több törvénysértésére, illetve részletesen elemezte azokat az ellentmondásokat, amelyek a vádhatóság a bűnösség alátámasztására hozott érveiben szerepelnek.
A Legfelsőbb Bíróság 2001 utolsó hónapjában hozta meg jogerős, az ítéletet helybenhagyó végzését. Az LB egyebek között megállapította: a megyei bíróság igen széles körű bizonyítást folytatott le, amelynek során feltárta, majd értékelési körébe vonta az ügy tárgyilagos megítélése szempontjából jelentősnek mondható valamennyi bizonyítékot. Minden szükséges intézkedést megtett a nyomozati anyagban mutatkozó hiányosságok pótlására, illetve az ellentétek feloldása érdekében.
„A vádlott – másnap viszszavont – egyetlen beismerő vallomásának a mérlegelés eredményeként történt elutasítása azon alapult, hogy az abban foglaltakat más bizonyíték nem támasztotta alá, sőt egyes körülmények kifejezetten cáfolták a vallomásban elmondottakat” – állapította meg az LB, majd fel is sorolt ezek közül kilenc ilyen körülményt.
A sértett nagy vérzéssel járó sérülését például, aminek ellenére a vádlott ruházatán és kerékpárján nem sikerült emberi vér nyomát kimutatni. Nem került elő az elkövetés eszköze, a megvizsgált késeken nem találtak a sértett vérétől származó szennyeződést. Külön részletezte az LB azt a körülményt, hogy az áldozat körömnyiradékában volt férfi eredetű idegen anyag, de az nem a vádlott hámszövetéből származott.
