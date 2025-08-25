Rendőri akció a nyílt utcán Gyöngyösön, veszélyes bűnözőt kaptak el a rendőrök – fotó és részletek

A gyöngyösi rendőröknek és városrendészeknek kellett előállítaniuk azt a férfit, aki ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás az Egri Törvényszéken. A 31 éves gyöngyösi férfi ellen az Egri Törvényszék adott ki körözést, mert nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. A vádlottat hétfőn délelőtt fogták el Gyöngyösön. Lázár Leventétől, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a férfit az utcán fogták el, nem menekült el a hatóságok elől.

Emberölés kísérlete a vád a Gyöngyösön elfogott férfival szemben

Forrás: Gyöngyösi Városrendészet/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hoszné Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője a heol.hu-nak elmondta, a férfit egy 2022. július 24-én elkövetett bűncselekmény miatt idézték be, akkor egy haragosával találkozott, akire ráengedte kutyáját és akit a lábán késsel meg is szúrt. Akkor őrizetbe is vették. Az ügyészség idén januárban emelt ellene vádat emberölés miatt. Az ügyészség mértékes indítványt nem tett, az emberölés bűncselekmény büntetési tétele 10-20 év között van, ez azonban enyhíthető amiatt, mert kísérleti szakaszban maradt. A férfi, ha bűnösnek találják, börtönbe mehet és a közügyektől is eltilthatják. A vádlottra szeptember 24-én és 29-én is tárgyalás vár az Egri Törvényszéken.

Kutyával és késsel ment vitát rendezni

A Heves Vármegyei Főügyészség még januárban tette közzé, hogy emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kutyáját haragosára engedte. A vád szerint a kutya gazdája és a sértett családja között évek óta haragos a viszony. 2022 nyarán a felek egy újabb felmerülő vita rendezése érdekében találkozót egyeztettek Gyöngyösön. A barátinak nem ígérkező megbeszélésre H. M. pórázon, de szájkosár nélkül magával vitte „harapós” kutyáját is, valamint egy kés is volt nála. A sértett három rokona társaságában érkezett a helyszínre, ahol azonnal szóváltás alakult ki, mely során a vádlott a kutyát haragosa felé indította. A sértett egy földön talált csővel próbált védekezni, azonban a kutya a földre teperte őt, és test-szerte megharapta. A további támadásnak az egyik rokon közbelépése vetett véget.