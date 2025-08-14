augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két lövéssel végezte ki

1 órája

Rabolni indultak a 3-as főút mellett, gyilkosság lett a vége

Címkék#gyilkosság#Heves Megyei Bíróság#vallomás#ítélet#tények#nyereségvágy

A büntetőjog a legsúlyosabb cselekmények között tartja számon az élet ellenes tetteket. Az emberölés lehet minősített cselekmény is, például ha nyereségvágyból követik el.

Sike Sándor

A gyilkosságok elkövetőit többnyire hamar felderítik a hatóságok, de akadnak kivételek. Olyan történetről is tudni, amikor maga az emberölés megtörténte is csak évek múltán derül ki. Szűkebb pátriánkban is volt több ilyen eset. Ezek egyikében – nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt – tizenöt év, fegyházban letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta az első fokon eljáró Heves Megyei Bíróság 2001-ben az akkor 48 éves B. Jánost. A másodrendű vádlott, a 41 esztendős E. Tibor fegyveres rablás bűntettéért mint bűnsegéd, 6 év fegyházbüntetést kapott. Maga a gyilkosság 1994. július 13-án történt Kápolna közelében a 3-as főút mellett, a 106-os kilométerszelvényben.

Az emberölés áldozatának teteme később került elő
Az emberölés a 3-as főút 106 kilométerénél történt 31 évvel ezelőtt.
Forrás: Fotóillusztráció – Mediaworks-archívum

Nyereségvágyból elkövetett emberölés volt a vád mindkét résztvevő ellen

Az a tény, hogy az elkövetés időpontja és a bűncselekmény felderítése között csaknem hat esztendő telt el, abból fakad, hogy a sértett elásott holttestét csak jóval a gyilkosság után találták meg. "Pikantériája" a történetnek, hogy az eltelt hosszú idő - törvényeink szerint - a vádlottak számára enyhítő körülmény, bármilyen tárgyi súlyú is legyen az a cselekmény, amit tehrükre rónak. Arról nem is beszélve, hogy az évek múltával nehezebbé válik a bizonyítás a bíróság számára is. Ebben az esetben – s ez kitűnt az ítélet indoklásából – a másodrendű vádlott feltáró jellegű beismerő vallomása volt segítségére a bíróságnak, azt a tényt a bíróság nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe az ítélet kiszabásakor. 
De mi is történt immár 31 éve? Az ítéleti tényállás rögzítette, hogy a vádlottak 1994 tavaszán ismerték meg egymást, amikor – az akkor munkanélküli – másodrendű vádlottat kiközvetítette a kazincbarcikai munkaügyi szervezet B. János bőrdíszműves műhelyébe. E. Tibor már ekkor elárulta, hogy büntetett előéletű. Később az elsőrendű vádlott is bevallotta, hogy ő is volt már börtönben.

Az előélet nem kellett volna, hogy "kötelezze" a vádlottakat

Nem kellett sok, a két férfi arra az elhatározásra jutott, hogy rablással pénzt szereznek. Úgy tervezték, hogy a 3- as főúton leállítanak valakit, akiről feltételezhető, hogy nagyobb értékkel autózik. Ennél a pontnál – kollégánk tárgyalótermi emlékei szerint – a büntetőtanács elnöke külön is kitért azokra a körülményekre, amelyek a három tárgyalási napon felvetődtek és az előre kiterveltséget, mint másik minősítő körülményt is lehetőségként felvetették. Ezeket azonban a bíróság nem értékelhette, mert ebben az esetben túlterjeszkedett volna a vádhatóság által benyújtott, az előre kiterveltséget nem tartalmazó indítványon. A vádindítványon való túllépést azonban tiltja a büntetőeljárási törvény. 
 

Voltak pedig a kiterveltségre utaló adatok, például az, hogy egy fővárosi prostituálttól származó tipp alapján választották ki az áldozatukat.

 A vádhatóság azonban nem fogalmazta bele ezt a vádiratába arra való hivatkozással, hogy erre nincsen kellő bizonyítékuk. 
A bíróság végül azt állapíthatta meg, hogy a két vádlott rabolni indult július 12-én. Kápolna mellett egy kis erdő közelében éjszakáztak, majd 13-án reggel 6 óra után állították le a sértett, B. József 35 éves vállalkozó Mercedesét, saját kocsijuk lerobbanását színlelve. A „segítségkérésből” egy, a sértett autójában eldördülő fenyegető lövés kerekedett ki előbb, s ettől fogva E.-nek – a másodrendű vádlottnak – is tudomása lett arról, hogy a rablás fegyverrel történik. 
"Nem állapítható azonban meg a másodrendű vádlott terhére az a tény, hogy szándéka a rabláson - az egész cselekmény idején bármikor is - túllépett. Így őt nem lehet elmarasztalni bűnsegédként az emberölés bűntettében." Ez a megállapítás – illetve az a pár mondata a bíróság indoklásának amit alább olvashatnak – az ő számára mínusz kilenc évnyi szabadságvesztés-különbözetet ért. 
 

Amikor az elsőrendű vádlott az első lövéssel mellkason lőtte a sértettet, a másodrendű vádlott a Mercedesben ült 

– állapította meg a bíróság. A vádirat szerint „E. Tibor Rabolni indultak, gyilkosság lett a vége Kápolnához közel , mert az első lövés után kiszállt a gépkocsiból...” A vádhatóság tehát nem állít többet, mint azt, hogy látta, amikor kiszállt, azaz éppen a kocsi ajtajában volt – hangsúlyozta a bíró. "Ez a tény azonban nem elegendő a gyilkosság bűntettében való tevőleges, de még a pszichikai bűnsegédként való részvétel megállapításához sem.

Emberölés minősített esetei:

A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést:
előre kitervelten; nyereségvágyból; más aljas indokból, illetve célból; különös kegyetlenséggel; hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt; közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során; továbbá hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen; több emberen; sok ember életét veszélyeztetve; különös visszaesőként; tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen; védekezésre képtelen személy sérelmére; a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

Az ítélettel szemben megalapozatlanság miatt, másodsorban enyhítés végett fellebbező elsőrendű vádlott ügyében a Legfelsőbb Bíróság hozott jogerős végzést, amelyben helybenhagyta az ítéletet. Az LB végzésének indoklásában leszögete: a megyei bíróság meggyőző érvekkel fejtette ki, hogy B. János elsőrendű vádlott tagadásával szemben miért E. Tibor másodrendű vádlott - önmagát is terhelő - feltáró jellegű vallomására, valamint az ezt alátámasztó (objektívnek mondható) igazságügyi orvos szakértői, fegyverszakértői és fizikus szakértői véleményekben foglaltakra alapozta a tényállást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu