Rabolni indultak a 3-as főút mellett, gyilkosság lett a vége

A gyilkosságok elkövetőit többnyire hamar felderítik a hatóságok, de akadnak kivételek. Olyan történetről is tudni, amikor maga az emberölés megtörténte is csak évek múltán derül ki. Szűkebb pátriánkban is volt több ilyen eset. Ezek egyikében – nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt – tizenöt év, fegyházban letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta az első fokon eljáró Heves Megyei Bíróság 2001-ben az akkor 48 éves B. Jánost. A másodrendű vádlott, a 41 esztendős E. Tibor fegyveres rablás bűntettéért mint bűnsegéd, 6 év fegyházbüntetést kapott. Maga a gyilkosság 1994. július 13-án történt Kápolna közelében a 3-as főút mellett, a 106-os kilométerszelvényben.

Az emberölés a 3-as főút 106 kilométerénél történt 31 évvel ezelőtt.

Forrás: Fotóillusztráció – Mediaworks-archívum

Nyereségvágyból elkövetett emberölés volt a vád mindkét résztvevő ellen

Az a tény, hogy az elkövetés időpontja és a bűncselekmény felderítése között csaknem hat esztendő telt el, abból fakad, hogy a sértett elásott holttestét csak jóval a gyilkosság után találták meg. "Pikantériája" a történetnek, hogy az eltelt hosszú idő - törvényeink szerint - a vádlottak számára enyhítő körülmény, bármilyen tárgyi súlyú is legyen az a cselekmény, amit tehrükre rónak. Arról nem is beszélve, hogy az évek múltával nehezebbé válik a bizonyítás a bíróság számára is. Ebben az esetben – s ez kitűnt az ítélet indoklásából – a másodrendű vádlott feltáró jellegű beismerő vallomása volt segítségére a bíróságnak, azt a tényt a bíróság nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe az ítélet kiszabásakor.

De mi is történt immár 31 éve? Az ítéleti tényállás rögzítette, hogy a vádlottak 1994 tavaszán ismerték meg egymást, amikor – az akkor munkanélküli – másodrendű vádlottat kiközvetítette a kazincbarcikai munkaügyi szervezet B. János bőrdíszműves műhelyébe. E. Tibor már ekkor elárulta, hogy büntetett előéletű. Később az elsőrendű vádlott is bevallotta, hogy ő is volt már börtönben.

Az előélet nem kellett volna, hogy "kötelezze" a vádlottakat

Nem kellett sok, a két férfi arra az elhatározásra jutott, hogy rablással pénzt szereznek. Úgy tervezték, hogy a 3- as főúton leállítanak valakit, akiről feltételezhető, hogy nagyobb értékkel autózik. Ennél a pontnál – kollégánk tárgyalótermi emlékei szerint – a büntetőtanács elnöke külön is kitért azokra a körülményekre, amelyek a három tárgyalási napon felvetődtek és az előre kiterveltséget, mint másik minősítő körülményt is lehetőségként felvetették. Ezeket azonban a bíróság nem értékelhette, mert ebben az esetben túlterjeszkedett volna a vádhatóság által benyújtott, az előre kiterveltséget nem tartalmazó indítványon. A vádindítványon való túllépést azonban tiltja a büntetőeljárási törvény.



Voltak pedig a kiterveltségre utaló adatok, például az, hogy egy fővárosi prostituálttól származó tipp alapján választották ki az áldozatukat.

A vádhatóság azonban nem fogalmazta bele ezt a vádiratába arra való hivatkozással, hogy erre nincsen kellő bizonyítékuk.

A bíróság végül azt állapíthatta meg, hogy a két vádlott rabolni indult július 12-én. Kápolna mellett egy kis erdő közelében éjszakáztak, majd 13-án reggel 6 óra után állították le a sértett, B. József 35 éves vállalkozó Mercedesét, saját kocsijuk lerobbanását színlelve. A „segítségkérésből” egy, a sértett autójában eldördülő fenyegető lövés kerekedett ki előbb, s ettől fogva E.-nek – a másodrendű vádlottnak – is tudomása lett arról, hogy a rablás fegyverrel történik.

"Nem állapítható azonban meg a másodrendű vádlott terhére az a tény, hogy szándéka a rabláson - az egész cselekmény idején bármikor is - túllépett. Így őt nem lehet elmarasztalni bűnsegédként az emberölés bűntettében." Ez a megállapítás – illetve az a pár mondata a bíróság indoklásának amit alább olvashatnak – az ő számára mínusz kilenc évnyi szabadságvesztés-különbözetet ért.



Amikor az elsőrendű vádlott az első lövéssel mellkason lőtte a sértettet, a másodrendű vádlott a Mercedesben ült

– állapította meg a bíróság. A vádirat szerint „E. Tibor Rabolni indultak, gyilkosság lett a vége Kápolnához közel , mert az első lövés után kiszállt a gépkocsiból...” A vádhatóság tehát nem állít többet, mint azt, hogy látta, amikor kiszállt, azaz éppen a kocsi ajtajában volt – hangsúlyozta a bíró. "Ez a tény azonban nem elegendő a gyilkosság bűntettében való tevőleges, de még a pszichikai bűnsegédként való részvétel megállapításához sem.