Hihetetlen mit műveltek egy nővel a forgalmas egri kerékpárúton a kábszisok

Eger-Vár vasúti megállójában éppen részeg és kábszeres hajléktalanok zavarják az arra közlekedőket - írta egy helyi nő az Egerben láttam, hallottam csoportban szombat éjjel. Hozzátette, hogy két nő és két férfi zajlatja az arra járókat, illetve megjelölte a Felsővárosi polgárőrséget is, hogy nézzenek szét a környéken. Egy másik hozzászóló azt írta, aznap a kórház felé vezető, patak melletti kerékpárúton rollerezett, amikor három drogos, erőszakos kéregetővel találkozott, akik ellöktek egy nőt.

Erőszakos kéregetők lökhettek el egy nőt Fotó: Illusztráció/MW

Megláttam hátulról a történteket, visszafordultam, és nagy sebességgel odamentem. Kiabáltam, elzavartam őket – ki akarták rabolni a nő kistáskáját. A három drogos félmeztelen volt és borzasztó büdös!

- írta az esetről. Hozzátette, hogy szinte minden nap arra jár, de eddig nem látta a polgárőröket. Szerinte jó lenne, ha fokoznák a járőrözést!

Az erőszakos kéregetőket be kell jelenteni

A poszthoz hozzászólt a Felsővárosi Polgárőrség is, felhívták a figyelmet, hogy a polgárőrség nem hatóság, ők bűnmegelőző tevékenységet végeznek. Ha bűncselekményt, konkrét jogsértést lát valaki, akkor a 112-es segélyhívót, a rendőrséget kell hívnia: