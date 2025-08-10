1 órája
Hihetetlen mit műveltek egy nővel a forgalmas egri kerékpárúton a kábszisok
Szombaton több felháborító eseményről is beszámoltak egy helyi csoportban. A hozzászólók szerint drogos, eőszakos kéregetők inzultálták az embereket a várállomásnál, a bicikliúton pedig ellöktek egy nőt egy kommentelő szerint.
Eger-Vár vasúti megállójában éppen részeg és kábszeres hajléktalanok zavarják az arra közlekedőket - írta egy helyi nő az Egerben láttam, hallottam csoportban szombat éjjel. Hozzátette, hogy két nő és két férfi zajlatja az arra járókat, illetve megjelölte a Felsővárosi polgárőrséget is, hogy nézzenek szét a környéken. Egy másik hozzászóló azt írta, aznap a kórház felé vezető, patak melletti kerékpárúton rollerezett, amikor három drogos, erőszakos kéregetővel találkozott, akik ellöktek egy nőt.
Megláttam hátulról a történteket, visszafordultam, és nagy sebességgel odamentem. Kiabáltam, elzavartam őket – ki akarták rabolni a nő kistáskáját. A három drogos félmeztelen volt és borzasztó büdös!
- írta az esetről. Hozzátette, hogy szinte minden nap arra jár, de eddig nem látta a polgárőröket. Szerinte jó lenne, ha fokoznák a járőrözést!
Az erőszakos kéregetőket be kell jelenteni
A poszthoz hozzászólt a Felsővárosi Polgárőrség is, felhívták a figyelmet, hogy a polgárőrség nem hatóság, ők bűnmegelőző tevékenységet végeznek. Ha bűncselekményt, konkrét jogsértést lát valaki, akkor a 112-es segélyhívót, a rendőrséget kell hívnia:
Folyamatosan kint vagyunk Eger közterületein, rengeteg bűncselekményt sikerült már meggátolnunk, ennél is több körözött személy elfogásában segítettünk. Sajnos nem tudunk mindenhol, mindig ott lenni! Igyekszünk a lakossági kéréseknek megfelelni, a problémás helyeken rendszeresen ott vagyunk. Más kérdés, hogy ebből egyre több van sajnos… Továbbra is az a kérésünk, hogy ha bűncselekményt látnak, értesítsék a rendőrséget a 112-es hívószámon!
Érdeklődtünk a fenti esetekről a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is, tájékoztatásuk szerint ilyen esetekről nem érkezett bejelentés. A rendőrök kérik, hogy ha ilyesmit tapasztalnak az állampolgárok, akkor a 112-es segélyhívón értesítsék a rendőrséget, egyből tegyenek bejelentést. Nem csak a csoport tagjai, de egy másik olvasónk is elmondta, sajnos a Károlyváros környékén is rendszeresen gyülekeznek furcsa személyek, ott egyébként egy Delta akció keretében már több személyt is elfogtak, akik terjesztették a drogot.
Korábban többször is megírtuk, hogy a helyiek által sokszor hajléktalannak gondolt személyek valójában nem egri hajléktalanok, hanem más települések lakhatással rendelkező személyek, akik a városba jönnek kéregetni vagy a hulladékgyűjtő edények tartalma között értéket keresni.
