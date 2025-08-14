1 órája
Ezen a szakaszon bénult meg az M3-as forgalma
Ha ma az M3-as felé veszi az irányt, készüljön fel: a Gyöngyös melletti szakaszon akár hosszasan araszolhat a több kilométeres dugóban.
Burkolatot javítanak az M3-as autópályán, Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad - írja az Útinform. A torlódás az M3-ason meghaladta a 4 km-t.
Az Útinform hétfő reggeli közleménye szerint az M3-as autópályán több helyszínen is forgalomkorlátozásokra kell számítani karbantartási és felújítási munkálatok miatt. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat az érintett szakaszokról.
Többször írtunk arról, hogy milyen korlátozásokra számíthatnak a nyár végéig az autópályán közlekedők. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják. A korlázotásokról valós időben az MKIF weboldalán lehet tájékozódni.
