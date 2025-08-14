Ezen a szakaszon bénult meg az M3-as forgalma

Burkolatot javítanak az M3-as autópályán, Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad - írja az Útinform. A torlódás az M3-ason meghaladta a 4 km-t.

Az Útinform hétfő reggeli közleménye szerint az M3-as autópályán több helyszínen is forgalomkorlátozásokra kell számítani karbantartási és felújítási munkálatok miatt. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat az érintett szakaszokról.