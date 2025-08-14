augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3-as

1 órája

Ezen a szakaszon bénult meg az M3-as forgalma

Címkék#M3-as autópálya#torlódás#Útinform

Ha ma az M3-as felé veszi az irányt, készüljön fel: a Gyöngyös melletti szakaszon akár hosszasan araszolhat a több kilométeres dugóban.

Heol.hu
Ezen a szakaszon bénult meg az M3-as forgalma

Torlódás az M3-ason (illusztráció)

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Burkolatot javítanak az M3-as autópályán, Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad - írja az Útinform. A torlódás az M3-ason meghaladta a 4 km-t.

Az Útinform hétfő reggeli közleménye szerint az M3-as autópályán több helyszínen is forgalomkorlátozásokra kell számítani karbantartási és felújítási munkálatok miatt. Cikkünkben  összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat az érintett szakaszokról.

Többször írtunk arról, hogy milyen korlátozásokra számíthatnak a nyár végéig az autópályán közlekedők. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kft tájékoztatása szerint augusztus 7. és 19. között az M3-as autópálya Hatvani csomópontját több ütemben lezárják. A korlázotásokról valós időben az MKIF weboldalán lehet tájékozódni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu