Ezért kellett rendőrt hívni az egyik egri helyijárathoz
Nem mindennapi jelenet játszódott le szombaton Egerben – rendőri intézkedés zavarta meg a helyi járat közlekedését. Úgy tűnik, az egri buszokon sosem lehet unatkozni.
Olvasónk jelezte, hogy szombaton nem sokkal dél után rendőrautó jelent meg az egri Barkóczy utcában. A jármű egy helyi járatú busz elé parkolt, és rendőri intézkedésre került sor. Portálunk megkereste az ügyben a rendőrséget, megtudtuk, mi okozta a fennakadást.
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta: a rendőröket a busz sofőrje hívta segítségül, mert az egyik utas nem volt hajlandó jegyet váltani. A nézeteltérést végül sikerült gyorsan elsimítani.
