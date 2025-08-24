Ezért kellett rendőrt hívni az egyik egri helyijárathoz

Olvasónk jelezte, hogy szombaton nem sokkal dél után rendőrautó jelent meg az egri Barkóczy utcában. A jármű egy helyi járatú busz elé parkolt, és rendőri intézkedésre került sor. Portálunk megkereste az ügyben a rendőrséget, megtudtuk, mi okozta a fennakadást.

Olvasónk egy másik busz ablakából lett figyelmes az incidensre

Forrás: Beküldött fotó

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta: a rendőröket a busz sofőrje hívta segítségül, mert az egyik utas nem volt hajlandó jegyet váltani. A nézeteltérést végül sikerült gyorsan elsimítani.

