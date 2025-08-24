augusztus 24., vasárnap

Ezért kellett rendőrt hívni az egyik egri helyijárathoz

Nem mindennapi jelenet játszódott le szombaton Egerben – rendőri intézkedés zavarta meg a helyi járat közlekedését. Úgy tűnik, az egri buszokon sosem lehet unatkozni.

Heol.hu

Olvasónk jelezte, hogy szombaton nem sokkal dél után rendőrautó jelent meg az egri Barkóczy utcában. A jármű egy helyi járatú busz elé parkolt, és rendőri intézkedésre került sor. Portálunk megkereste az ügyben a rendőrséget, megtudtuk, mi okozta a fennakadást.

Olvasónk egy másik busz ablakából lett figyelmes az incidensre
Forrás: Beküldött fotó

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta: a rendőröket a busz sofőrje hívta segítségül, mert az egyik utas nem volt hajlandó jegyet váltani. A nézeteltérést végül sikerült gyorsan elsimítani.

Az egri helyi járatokról már-már legendák keringenek: a 14-es buszról többször is beszámoltunk, hiszen több utas is arról panaszkodott, hogy elviselhetetlen bűz és általános kosz jellemzi nap mint nap – volt, hogy az egyik ülésen és környékén felismerhetetlen trutyi terült el.

Egy évvel ezelőtt pedig volt olyan is, hogy az egri autóbuszállomásról egy sofőr ittas állapotban indult útnak a körülbelül 26 kilométer távolságra lévő Balatonig.

 

