Fák közé csapódott egy autó az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre
Egy autó lesodródott az M3-ason, majd fák közé csapódott hétfőn délelőtt.
Hétfőn délelőtt egy autó lesodródott az M3-as autópályáról a 36-os kilométerszelvénynél, Bag közelében, a Budapest felé vezető oldalon, majd a pihenő területén keresztülhaladva fák közé csapódott. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a mentőkkel közösen emelték ki a vezetőt.
