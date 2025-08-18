augusztus 18., hétfő

Baleset

1 órája

Fák közé csapódott egy autó az M3-ason, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#M3-as#tűzoltók#baleset

Egy autó lesodródott az M3-ason, majd fák közé csapódott hétfőn délelőtt.

Heol.hu

Hétfőn délelőtt egy autó lesodródott az M3-as autópályáról a 36-os kilométerszelvénynél, Bag közelében, a Budapest felé vezető oldalon, majd a pihenő területén keresztülhaladva fák közé csapódott. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az M3-ason
Forrás: MW

Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a mentőkkel közösen emelték ki a vezetőt. 

 

 

