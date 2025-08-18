Fekete BMW tarolt sorompót egy hevesi településen, helyszíni fotókon mutatjuk, mekkora a kár

Kisebb zűrzavarra lettek figyelmesek az olvasóink Kápolnán, hétfőn délután 3 óra magasságban. Mint kiderült, pirosan villogott a vasúti jelzőlámpa, ott várakoztak az autósok, de mögöttük érkezett egy, aki már nem tudott időben fékezni és megállni, és elrántotta a kormányt.

Íme a baleset okozója és elszenvedője. Nem csak ő, de a sorompó is bánta az esetet Fotó: Huszár Márk

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a balesetben egy autó érintett, és egy tábla, ugyanis az autós kidöntötte azt. Fotósunk a helyszínen járt, fotóiból jól látszik nem csak egy tábla, hanem a sorompó is bánta az esetet. A helyszínen ott vannak a rendőrök, helyszínelnek.

Információink szerint, egy ember sérült meg.

Hogy mennyire érinti ez az ottani vonatközlekedést, arról még nincsen információnk, ha lesz, megosztjuk azokat.