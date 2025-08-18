1 órája
Fekete BMW tarolt sorompót egy hevesi településen, helyszíni fotókon mutatjuk, mekkora a kár
Információink szerint van sérültje a balesetnek. Kápolnán a vasúti átjáróban történt az eset.
Kisebb zűrzavarra lettek figyelmesek az olvasóink Kápolnán, hétfőn délután 3 óra magasságban. Mint kiderült, pirosan villogott a vasúti jelzőlámpa, ott várakoztak az autósok, de mögöttük érkezett egy, aki már nem tudott időben fékezni és megállni, és elrántotta a kormányt.
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a balesetben egy autó érintett, és egy tábla, ugyanis az autós kidöntötte azt. Fotósunk a helyszínen járt, fotóiból jól látszik nem csak egy tábla, hanem a sorompó is bánta az esetet. A helyszínen ott vannak a rendőrök, helyszínelnek.
Információink szerint, egy ember sérült meg.
Hogy mennyire érinti ez az ottani vonatközlekedést, arról még nincsen információnk, ha lesz, megosztjuk azokat.
Kápolnán baleset történt a vasúti átjáróbanFotók: Huszár Márk/heol.hu
