augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Fekete BMW tarolt sorompót egy hevesi településen, helyszíni fotókon mutatjuk, mekkora a kár

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#sorompó#baleset

Információink szerint van sérültje a balesetnek. Kápolnán a vasúti átjáróban történt az eset.

Heol.hu

Kisebb zűrzavarra lettek figyelmesek az olvasóink Kápolnán, hétfőn délután 3 óra magasságban. Mint kiderült, pirosan villogott a vasúti jelzőlámpa, ott várakoztak az autósok, de mögöttük érkezett egy, aki már nem tudott időben fékezni és megállni, és elrántotta a kormányt.

Íme a baleset okozója és elszenvedője. Nem csak ő, de a sorompó is bánta az esetet Fotó: Huszár Márk

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a balesetben egy autó érintett, és egy tábla, ugyanis az autós kidöntötte azt. Fotósunk a helyszínen járt, fotóiból jól látszik nem csak egy tábla, hanem a sorompó is bánta az esetet. A helyszínen ott vannak a rendőrök, helyszínelnek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Információink szerint, egy ember sérült meg.

Hogy mennyire érinti ez az ottani vonatközlekedést, arról még nincsen információnk, ha lesz, megosztjuk azokat.

Kápolnán baleset történt a vasúti átjáróban

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu