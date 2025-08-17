augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Felborult egy autó a 3-as főúton

Címkék#felborult autó#baleset#3-as főút

Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Heol.hu

Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a nagyrédei elágazónál, a 78-as kilométerszelvénynél - tudtuk meg Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. 

Felborult egy autó Gyöngyösnél
Felborult egy autó Gyöngyösnél
Forrás: Police.hu

Mint elmondta, az autó eddig tisztázatlan körülmények között árokba hajtott, majd a tetején landolt.

A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk egy fő könnyebben megsérült.

A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A Gyöngyös felé vezető útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu