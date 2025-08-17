Baleset
48 perce
Felborult egy autó a 3-as főúton
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Felborult egy személyautó a 3-as főút Hort és Gyöngyös közötti szakaszán, a nagyrédei elágazónál, a 78-as kilométerszelvénynél - tudtuk meg Vámos Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
Mint elmondta, az autó eddig tisztázatlan körülmények között árokba hajtott, majd a tetején landolt.
A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk egy fő könnyebben megsérült.
A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A Gyöngyös felé vezető útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
