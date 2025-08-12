1 órája
Fotókon a füzesabonyi kamion baleset
Kedd reggel komoly fennakadás alakult ki Füzesabony határában. A 33-as főút érintett szakaszán egy teherautó és egy személyautó ütközése miatt több tűzoltó is a helyszínre sietett.
A balesetben érintett kamion
Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook
Korábban megírtuk, hogy kedden reggel 8:15-kor riasztották a tűzoltókat, miután a 33-as főút 3. kilométerénél, Füzesabony határában, az Ipartelepi útnál összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi.
Az esetről részleteket árult el a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület, az ütközés következtében a személyautó az árokba csapódott. A jármű vezetőjét a helyszínre érkező egységek a mentőknek adták át, akik sürgősségi osztályra szállították. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit és biztosították a helyszínt. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
