Baleset

1 órája

Fotókon a füzesabonyi kamion baleset

Címkék#kamion#tűzoltók#baleset

Kedd reggel komoly fennakadás alakult ki Füzesabony határában. A 33-as főút érintett szakaszán egy teherautó és egy személyautó ütközése miatt több tűzoltó is a helyszínre sietett.

Heol.hu
Fotókon a füzesabonyi kamion baleset

A balesetben érintett kamion

Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

Korábban megírtuk, hogy kedden reggel 8:15-kor riasztották a tűzoltókat, miután a 33-as főút 3. kilométerénél, Füzesabony határában, az Ipartelepi útnál összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi. 

A személyautó az árokban állt meg, teljesen összetörve
Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

Az esetről részleteket árult el a füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület, az ütközés következtében a személyautó az árokba csapódott. A jármű vezetőjét a helyszínre érkező egységek a mentőknek adták át, akik sürgősségi osztályra szállították. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit és biztosították a helyszínt. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A kamion a baleset helyszínén
Forrás: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony / Facebook

 

 

