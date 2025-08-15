Tűz
1 órája
A faüzemnél csaptak fel a lángok Ivádon
Pénteken délelőtt a faüzemnél tűz keletkezett. A régóta ott lévő fűrészpor égett.
Fűrészpor égett Ivádon a Gárdonyi Géza utcában pénteken délelőtt. Ivády Zsolt polgármester a település hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy a faüzem hátsó részén gyulladt ki a már régóta ott lévő fűrészpor.
Fűrészpor égett, Pétervásáráról érkeztek a tűzoltók
Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a 10 óra 34 perckor érkezett a bejelentés. A Pétervásárai Hivatásos Tűzoltók vonultak a tűzhöz, amelyet egy vízsugárral oltottak el.
Ezt ne hagyja ki!KRESZ változás
2025.08.13. 06:59
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre