Tűz

1 órája

A faüzemnél csaptak fel a lángok Ivádon

Címkék#fűrészpor#tűzoltók#tűz

Pénteken délelőtt a faüzemnél tűz keletkezett. A régóta ott lévő fűrészpor égett.

Heol.hu

Fűrészpor égett Ivádon a Gárdonyi Géza utcában pénteken délelőtt. Ivády Zsolt polgármester a település hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy a faüzem hátsó részén gyulladt ki a már régóta ott lévő fűrészpor.

Fűrészpor égett Ivádon
Fűrészpor égett Ivádon
Forrás: Ivády Zsolt/Facebook

Fűrészpor égett, Pétervásáráról érkeztek a tűzoltók

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a 10 óra 34 perckor érkezett a bejelentés. A Pétervásárai Hivatásos Tűzoltók vonultak a tűzhöz, amelyet egy vízsugárral oltottak el.

 

 

