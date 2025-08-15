A faüzemnél csaptak fel a lángok Ivádon

Fűrészpor égett Ivádon a Gárdonyi Géza utcában pénteken délelőtt. Ivády Zsolt polgármester a település hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy a faüzem hátsó részén gyulladt ki a már régóta ott lévő fűrészpor.

Fűrészpor égett Ivádon

Forrás: Ivády Zsolt/Facebook

Fűrészpor égett, Pétervásáráról érkeztek a tűzoltók

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a 10 óra 34 perckor érkezett a bejelentés. A Pétervásárai Hivatásos Tűzoltók vonultak a tűzhöz, amelyet egy vízsugárral oltottak el.