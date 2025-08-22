augusztus 22., péntek

Bántalmazás

1 órája

Súlyos eset derült ki egy Heves vármegyei gyermekotthonban, nem ezt várnánk egy gyermekfelügyelőtől

Címkék#Egri Járási Ügyészség#bántalmazás#gyermekfelügyelő

A gyermekeknek a gyermekotthonban biztonságban kell lenniük. Az egyik Heves vármegyei gyermekotthonban sajnos ez csak feltételes módban igaz! Ebben az intézményben ugyanis eljárást kellett indítani az egyik gyermekfelügyelő alantas viselkedése miatt.

Heol.hu

Egy Heves vármegyei gyermekotthonban dolgozó gyermekfelügyelő ellen emelt vádat az Egri Járási Ügyészség. A hatóságok szerint munkakörébe a gyermekek közvetlen gondozása, a személyes higiéniájukra való odafigyelés, valamint az intézmény tisztaságának és rendjének fenntartása tartozott. Emellett feladata volt a háztartási és házkörüli munkák irányítása is – ezekbe bizonyos esetekben a gyermekeket is bevonhatta – számolt be az esetről Dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

gyermekotthon, gyermekfelügyelő, gyermekbántalmazás
A gyermekfelügyelő ellen eljárást indítottak (illusztráció)
Forrás: Béres Attila / MW 

Gyermekfelügyelő bántalmazott egy kislányt Hevesben

Rövid ideje dolgozott az otthonban a nő, amikor 2024 nyarán az egyik kiskorú után ment és megkérte őt a szekrénye bemutatására, ugyanis ellenőrizni szerette volna, hogy a kislány eleget tett-e a rendrakási feladatainak. A sértett nem tett eleget a kérésnek, a nő emiatt indulatossá vált, majd hangos szóváltás közepette megragadta a karját, megrángatta, és egy alkalommal jobb tenyerével arcul ütötte őt. Az ütés következtében a kiskorú arca kipirult – tudtuk meg dr. Kenézi Diánától.

Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat az agresszív gyermekfelügyelővel szemben.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, az a közfeladatot ellátó személy, aki közfeladatának ellátása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádhatóság vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy gyerekek szexuális kizsákmányolásáról töltött föl videókat egy férfi az internetre Mezőkövesden. Az ügyészség börtönbe küldené a gyermekpornográf felvételeket közzé tevő vádlottat.

 

