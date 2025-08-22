Súlyos eset derült ki egy Heves vármegyei gyermekotthonban, nem ezt várnánk egy gyermekfelügyelőtől

Egy Heves vármegyei gyermekotthonban dolgozó gyermekfelügyelő ellen emelt vádat az Egri Járási Ügyészség. A hatóságok szerint munkakörébe a gyermekek közvetlen gondozása, a személyes higiéniájukra való odafigyelés, valamint az intézmény tisztaságának és rendjének fenntartása tartozott. Emellett feladata volt a háztartási és házkörüli munkák irányítása is – ezekbe bizonyos esetekben a gyermekeket is bevonhatta – számolt be az esetről Dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

A gyermekfelügyelő ellen eljárást indítottak (illusztráció)

Forrás: Béres Attila / MW

Gyermekfelügyelő bántalmazott egy kislányt Hevesben

Rövid ideje dolgozott az otthonban a nő, amikor 2024 nyarán az egyik kiskorú után ment és megkérte őt a szekrénye bemutatására, ugyanis ellenőrizni szerette volna, hogy a kislány eleget tett-e a rendrakási feladatainak. A sértett nem tett eleget a kérésnek, a nő emiatt indulatossá vált, majd hangos szóváltás közepette megragadta a karját, megrángatta, és egy alkalommal jobb tenyerével arcul ütötte őt. Az ütés következtében a kiskorú arca kipirult – tudtuk meg dr. Kenézi Diánától.

Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat az agresszív gyermekfelügyelővel szemben.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, az a közfeladatot ellátó személy, aki közfeladatának ellátása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádhatóság vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt.

