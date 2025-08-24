2 órája
Durva, ami Egerben történt a 12 éves kislányokkal
Nincsenek szavak arra, amit 12-13 éves kislányokkal tett K. István egri lakos. A modelleket kereső hirdetésekre jelentkező tiniket olyasmire vette rá, ami megbocsáthatatlan bűn. Elítélték érte.
Eger közönségét megrázta az a bűnügy, amelynek szálai még 1989-be nyúlik vissza. Akkoriban jelentek meg azok a modelleket kereső hirdetések, amelyek nyomán brutális dolgok történtek az akkor 12-13 éves kislányokkal. Bűnösnek találta és végrehajtandó szabadságvesztéssel büntette az Egri Városi Bíróság a gyermekpornóügy néven elhíresült büntetőeljárás vádlottjait. Az elsőfokú tárgyalásról a Heves Megyei Hírlap 1998. március 10-i száma tudósított.
Az egri K. István a vádiratban foglaltak szerint az 1989-ben általa feladott, modelleket kereső hirdetésekre jelentkező 12-13 éves lányokat arra vette rá, hogy egymással és vele fajtalankodjanak. Három éve Cseppecske elnevezéssel hozott létre ügynökséget, amelyet a felesége nevén működtetett. Oda 12 és 16 év közötti fruskákat kerestek művészi fotók elkészítéséhez.
Valójában a gyermeklányokat K. fajtalankodásra bírta rá, egy esetben még úgy is, hogy a 14 év alatti sértett felnőtt nővel szerelmeskedett. Mindezekről K. István a családi házában fotókat, videofelvételeket készített haszonszerzés reményében. Házkutatáskor a rendőrség 738 tétel tárgyi bizonyítékot foglalt le, videokazettákat, pornóújságokat, szexuális segédeszközöket.
Gyermekpornóügy: másoknak is adott a felvételekből
A szerzői jogokat is megsértette a terhelt, mert a videotékákból kölcsönzött pornófilmeket lemásolta, videokazettákon rögzítette, és azokat másoknak átadta.
A vádhatóság három rendbeli természet elleni erőszakos fajtalanság, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak, megrontás bűntette, s 45 rendbeli szerzői jogok megsértése vétsége miatt indítványozta K. felelősségre vonását. A másodrendű vádlott, a mezőkövesdi D. Anita esetében egy rendbeli megrontás bűntette volt a vád.
A bíróság K. Istvánt hat és fél év börtönbüntetéssel sújtotta, s eltiltotta hét esztendőre a közügyek gyakorlásától. Elrendelte mindazon kazetták elkobzását, amelyek K. egri házának műtermében a kis-, illetve fiatalkorú gyermeklányokról készültek, továbbá a műholdas tévécsatornák általa felvett és átadott pornófilmjeit és műsorait. A másodrendű vádlottat a bíróság egy év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.
A vádlottak és védőik fellebbezése miatt az ítélet nem jogerős.
