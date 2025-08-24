Durva, ami Egerben történt a 12 éves kislányokkal

Eger közönségét megrázta az a bűnügy, amelynek szálai még 1989-be nyúlik vissza. Akkoriban jelentek meg azok a modelleket kereső hirdetések, amelyek nyomán brutális dolgok történtek az akkor 12-13 éves kislányokkal. Bűnösnek találta és végrehajtandó szabadságvesztéssel büntette az Egri Városi Bíróság a gyermekpornóügy néven elhíresült büntetőeljárás vádlottjait. Az elsőfokú tárgyalásról a Heves Megyei Hírlap 1998. március 10-i száma tudósított.

Gyermekpornóügy: hat és fél év a Cseppecske vezetőjének

Forrás: MW

Az egri K. István a vádiratban foglaltak szerint az 1989-ben általa feladott, modelleket kereső hirdetésekre jelentkező 12-13 éves lányokat arra vette rá, hogy egymással és vele fajtalankodjanak. Három éve Cseppecske elnevezéssel hozott létre ügynökséget, amelyet a felesége nevén működtetett. Oda 12 és 16 év közötti fruskákat kerestek művészi fotók elkészítéséhez.

Valójában a gyermeklányokat K. fajtalankodásra bírta rá, egy esetben még úgy is, hogy a 14 év alatti sértett felnőtt nővel szerelmeskedett. Mindezekről K. István a családi házában fotókat, videofelvételeket készített haszonszerzés reményében. Házkutatáskor a rendőrség 738 tétel tárgyi bizonyítékot foglalt le, videokazettákat, pornóújságokat, szexuális segédeszközöket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyermekpornóügy: másoknak is adott a felvételekből

A szerzői jogokat is megsértette a terhelt, mert a videotékákból kölcsönzött pornófilmeket lemásolta, videokazettákon rögzítette, és azokat másoknak átadta.

A vádhatóság három rendbeli természet elleni erőszakos fajtalanság, folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak, megrontás bűntette, s 45 rendbeli szerzői jogok megsértése vétsége miatt indítványozta K. felelősségre vonását. A másodrendű vádlott, a mezőkövesdi D. Anita esetében egy rendbeli megrontás bűntette volt a vád.