Olyat előztek a hevesi városban, hogy a korlát adta a másikat – nem gondolta az opeles, hogy végig veszi a kamera!

Nem mindennapi előzést rögzítettek Gyöngyösön, a Thán Károly utcában. A Gyöngyös Tv egyik nézője küldött egy videót, amelyen látható, ahogy egy sofőr nem akarta kivárni a sorát, a járdára felhajtva szerette volna megelőzni az előtte lévőket.

Így indult. Pedig Gyöngyösön sem lehet járdán előzni Fotó: Gyöngyös Tv

Bár gyalogost nem ütött el, az ott lévő korlátba belehajtott.

Nem az első, hogy ilyesmi történik a városban. Legutóbb a Tények is forgatott Gyöngyösön, ugyanis a járdán előzte meg az autósokat egy sofőr, videó is készült az ámokfutóról. Egy másik autós balra akart kanyarodni, a mögötte érkező türelmetlen sofőr viszont nem bírt várni, felhajtott a járdára, így előzte meg. A helyiek kiborultak az eset miatt, azt mondják, a férfi akár gyalogosokat és bicikliseket is elüthetett volna, ezért félnek. Egy szakember szerint is nem csak tilos, hanem életveszélyes volt a vakmerő autós manővere.

A videót ITT tekintheted meg.

De nem csak Gyöngyösön történt ilyesmi. Noszvaj és Bogács közt rögzített egy autós fedélzeti kamerája egy ijesztő jelenetet, miután megúszott egy balesetet még tavasszal. A lényeg, hogy szabálytalan előzés miatt történt baleset akkor.