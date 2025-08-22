augusztus 22., péntek

Előzési kísérlet

1 órája

Olyat előztek a hevesi városban, hogy a korlát adta a másikat – nem gondolta az opeles, hogy végig veszi a kamera!

Egy sofőr a járdára felhajtva próbálta megelőzni az előtte haladó autókat. Gyöngyös egyik forgalmas utcáján készült a felvétel.

Heol.hu

Nem mindennapi előzést rögzítettek Gyöngyösön, a Thán Károly utcában. A Gyöngyös Tv egyik nézője küldött egy videót, amelyen látható, ahogy egy sofőr nem akarta kivárni a sorát, a járdára felhajtva szerette volna megelőzni az előtte lévőket.

Így indult. Pedig Gyöngyösön sem lehet járdán előzni Fotó: Gyöngyös Tv
Bár gyalogost nem ütött el, az ott lévő korlátba belehajtott.

Nem az első, hogy ilyesmi történik a városban. Legutóbb a Tények is forgatott Gyöngyösön, ugyanis a járdán előzte meg az autósokat egy sofőr, videó is készült az ámokfutóról. Egy másik autós balra akart kanyarodni, a mögötte érkező türelmetlen sofőr viszont nem bírt várni, felhajtott a járdára, így előzte meg. A helyiek kiborultak az eset miatt, azt mondják, a férfi akár gyalogosokat és bicikliseket is elüthetett volna, ezért félnek. Egy szakember szerint is nem csak tilos, hanem életveszélyes volt a vakmerő autós manővere.

De nem csak Gyöngyösön történt ilyesmi. Noszvaj és Bogács közt rögzített egy autós fedélzeti kamerája egy ijesztő jelenetet, miután megúszott egy balesetet még tavasszal. A lényeg, hogy szabálytalan előzés miatt történt baleset akkor.

 

 

