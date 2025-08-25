augusztus 25., hétfő

Tragédia

1 órája

Halálos baleset az M3-ason: megrázó videó érkezett a tragédiáról

Címkék#halálos baleset#M3-as autópálya#baleset

Vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt a sztrádán, kiderült, egy 44 éves férfi halt meg.

Heol.hu

Meghalt egy 44 éves férfi, miután autójával egy kamion vontatmányának csapódott, majd alászorult az M3-as autópályán, Kerekharasztnál. A Tények riportjából kiderült, hogy a sávelterelés miatt lassult a kocsisor, amit feltehetően az autós nem vett észre és az élő állatot szállító teherautónak rohant. 

A tragikus baleset helyszíne
A tragikus baleset helyszíne
Fotó: MTI/MTVA / Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

A Tények információ szerint, egy szabadnapos tűzoltó is segített a mentésben, civilekkel közösen vették ki az autóból a férfit, megpróbálták újraéleszteni, amit a mentősök folytattak, de nem tudták megmenteni az életét.

A kamion sofőrje nem sérült meg, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. A balesetről korábban ITT írtunk.

A Tények riportját az M3-ason történt balesetről itt nézheti meg:

 

