Tragédia

1 órája

Lángba borult egy autó – a sofőr nem élte túl! Megrázó képek érkeztek a halálos baleset helyszínéről

Szerdán sorra történnek a súlyos balesetek, nem csak Hevesben, hanem a környező megyékben is. Legutóbb Hajdú Biharban történt halálos baleset.

Halálos baleset történt szerdán a 42-es főúton, Báránd és Földes között, ahol egy autó lesodródott az útról, fának csapódott, majd kigyulladt. A jármű teljes terjedelmében égett, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a mentők már csak a férfi halálát állapították meg.

Földesnél  halálos baleset történt szerdán
Forrás: Tóth Imre

A rendőrség egyenlőre vizsgálja a halálos baleset körülményeit

A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit, az érintett útszakaszon félpályás lezárás volt érvényben. A Haon információi szerint a sofőr bennégett az autóban, de a halál pontos oka egyelőre nem ismert. A balesetről megrázó képek készültek, melyeket a Haon.hu cikkében láthatnak.

Hevesben szerdán történt súlyos buszbaleset, ami teljesen megállította a forgalmat a 24-es főúton, Mátrafüred felé. A balesetet szenvedő busz totálkáros lett, heten, köztük egy gyerek és a buszsofőr is megsérült.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
