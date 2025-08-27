Lángba borult egy autó – a sofőr nem élte túl! Megrázó képek érkeztek a halálos baleset helyszínéről

Halálos baleset történt szerdán a 42-es főúton, Báránd és Földes között, ahol egy autó lesodródott az útról, fának csapódott, majd kigyulladt. A jármű teljes terjedelmében égett, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a mentők már csak a férfi halálát állapították meg.

Földesnél halálos baleset történt szerdán

Forrás: Tóth Imre

A rendőrség egyenlőre vizsgálja a halálos baleset körülményeit

A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit, az érintett útszakaszon félpályás lezárás volt érvényben. A Haon információi szerint a sofőr bennégett az autóban, de a halál pontos oka egyelőre nem ismert. A balesetről megrázó képek készültek, melyeket a Haon.hu cikkében láthatnak.

