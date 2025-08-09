Kilencen haltak meg értelmetlenül a hevesi utakon

A tavalyinál kevesebb közúti baleset történt Heves vármegye útjain az idei első félévben, de az elmúlt 5-6 esztendőben voltak olyan évek is, amikor a mostaninál kevesebb személyi sérüléssel járó balesetnél kellett helyszínelniük a rendőröknek. A halálos balesetek száma is csökkent. A rendőrség havi statisztikáiból kiderül, 2025 januárja és júniusa között 221 olyan baleset történt a megye útjain, amelyekben valaki megsérült, egészen pontosan 314-en szenvedtek könnyebb, vagy súlyosabb sérülést. A balesetek számában június és április vezet 42-vel, ám a legtöbben, 63-an májusban szenvedtek sérülést. Az ötödik hónapban negyven balesetben sérültek meg ennyien. Nem sokkal maradt el június (60) és január (57) sem. A legnyugodtabb hónap március volt, amikor 30 személyi sérüléses balesethez vonultak a rendőrök.

Halálos balesettel indult az v az M3-as autópályán

Forrás: Tények

Az első félévben kilenc halálos baleset történt vármegyénkben, mindegyikben egy ember vesztette életét. Bár a kiadott havi statisztikákban hat esetről számolt be a rendőrség, az összesítésekben kilenc tragédia szerepel, többen ugyanis hetekkel később veszíthették életüket. Ezek mellett 62 olyan történés volt, amely súlyos kimenetelű volt, 72-en szenvedtek bennük súlyos sérülést.