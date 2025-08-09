1 órája
Kilencen haltak meg értelmetlenül a hevesi utakon
Fél év alatt a tavalyinál kevesebb baleset történt a Heves vármegyei utakon. Míg az előző három évben az első félévben 13-an haltak meg a megyei utakon, idén kilenc halálos baleset történt június végéig.
A tavalyinál kevesebb közúti baleset történt Heves vármegye útjain az idei első félévben, de az elmúlt 5-6 esztendőben voltak olyan évek is, amikor a mostaninál kevesebb személyi sérüléssel járó balesetnél kellett helyszínelniük a rendőröknek. A halálos balesetek száma is csökkent. A rendőrség havi statisztikáiból kiderül, 2025 januárja és júniusa között 221 olyan baleset történt a megye útjain, amelyekben valaki megsérült, egészen pontosan 314-en szenvedtek könnyebb, vagy súlyosabb sérülést. A balesetek számában június és április vezet 42-vel, ám a legtöbben, 63-an májusban szenvedtek sérülést. Az ötödik hónapban negyven balesetben sérültek meg ennyien. Nem sokkal maradt el június (60) és január (57) sem. A legnyugodtabb hónap március volt, amikor 30 személyi sérüléses balesethez vonultak a rendőrök.
Az első félévben kilenc halálos baleset történt vármegyénkben, mindegyikben egy ember vesztette életét. Bár a kiadott havi statisztikákban hat esetről számolt be a rendőrség, az összesítésekben kilenc tragédia szerepel, többen ugyanis hetekkel később veszíthették életüket. Ezek mellett 62 olyan történés volt, amely súlyos kimenetelű volt, 72-en szenvedtek bennük súlyos sérülést.
A rendőrségi statisztikák szerint tizenegy esetben volt ittas a baleset okozója. A baleseti okok között leggyakrabban a gyorshajtást tüntették föl, az esetek több mint harmadában (83 alkalommal) játszott szerepet a nem megfelelő sebességválasztás. Ezt az egyéb okok (63), valamint a elsőbbségadás elmulasztása (48) követte. A gyalogosok kilenc balesetnél hibáztak, az előzés és a kanyarodás hat-hat alkalommal volt a probléma eredője.
A balesetben leggyakrabban személyautós (135) volt a hibás, majd a tehergépjárművek (23) következtek, a motorosok 13 alkalommal, a buszok és a kerékpárok 6-6 esetben hibáztak, a segédmotorosok pedig öt balesetnek voltak előidézői.
Januárban három halálos baleset
Január elején egy 57 éves boldogi nő veszítette életét az M3-as autópályán, amikor egy csomópontnál a forgalommal szemben hajtott föl az autópályára. Egy másik autóval ütközött, amelynek vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. Tarnabodon egy kisgyerek esett ki a traktorból és a pótkocsi kerekei alá került.
Februárban is volt haláleset
A február is halálos szerencsétlenséggel indult, a 32-es főúton, Hatvannál egy kisteherautó nem tudta kikerülni az út szélén álló teherautót, nekiütközött, a furgon utasa, a fiatal gyöngyösi kézilabdázó pedig életét vesztette. Számos más esetben az árokban kötött ki az autó, például a 25-ös főúton, de a Mátrában, Gyöngyösön és Vámosgyörkön is volt rá példa. A 21-es úton átment a szembe sávba egy autós, a vétlen sofőr kitérni sem tudott előle. Tarnaszentmiklóson egy vontatott autó szaladt át a szemközti sávba, ahol egy traktornak ütközött.
Halálos munkabaleset az M3-ason
Márciusban is követelt halálos áldozatot Heves vármegyében a közúti közlekedés, de sima balesetből is akadt pár, egészen pontosan harminc balesetben 43-an sérültek meg, heten súlyosan, de így is ez volt a legjobb hónap.
A 25-ös főúton előbb kisodródott egy autó, ezt látva egy másik kocsi vezetője is elrántotta a kormányt és ő fának ütközött, érte mentőhelikopter érkezett.
Atkárnál egy embert újra kellett éleszteni, amikor egy család autója letért az útról és az árokban kötött ki. Ekkor kezdődtek meg a felújítások az M3-ason is, ebből fakadóan aztán sorjáztak a balesetek is a tereléseknél. Az M3-as felújításánál történt halálos baleset is, de nem közúti, hanem munkabaleset, amikor egy sofőr ellenőrizte volna az egyik munkagépet, amely azonban meghibásodott. Kérdés, ezt halálos balesetnek minősítette-e a rendőrség, mert haláleset csak az áprilisi összesítésben jelentkezett pluszban.
Balesetszezon az autópályán
Az áprilisi balesetek fő helyszíne ismét az M3-as autópálya volt, de jutott belőle a 33-as főútra és a 21-es főútra is. Ütköztek személyautók szalagkorlátnak, de kisbusszal is.
Hortnál egy kamion is felborult. Megkezdték a szezont a motorosok is, bár nem mindig ők voltak a hibásak. Egy autós a vonatot nem vette észre Egerben, itt még senki sem sérült meg, Poroszlónál viszont mentőhelikoptert kellett riasztani, elővigyázatosságból. Április lehet az egyetlen haláleset-mentes hónap.
Motoros és autós is elhunyt májusban
Májusban két halálos baleset szerepel a rendőrségi statisztikákban, de három halálos eset is történt. Egy motoros esett el az M3-as autópályán, és olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A 33-ason a Faunánál személyautó és furgon ütközött frontálisan, mert az egyik sofőr rosszul lett, hozzá mentőhelikopter érkezett.
Május 21-én délelőtt a 3-as számú főúton Kerecsend és Füzesabony között történt szerencsétlenség. Egy személyautó áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy kamionnal. A baleset következtében a személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. Az M3-ason egy radioaktív anyagot szállító teherautó is felborult.
A megyehatáron történt halálos szerencsétlenség
A júniust ismét megúsztuk halálos közlekedési baleset nélkül a vármegyében, igaz, nem sokkal a megyehatáron túl ketten is életüket vesztették, amikor egy nyolc személyt szállító autó szalagkorlátnak ütközött, majd árokba csapódott. Füzesabonynál az autópályán két személyautó és egy tréler rohant egymásba, itt nem sérült meg senki. Kamionnak is ütközött személyautó, kisbusz is a sztrádán. Összesen tizenegy súlyos kimenetelű esemény így is történt az utakon, könnyebben pedig 48-an sérültek meg.
