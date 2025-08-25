2 órája
Kiderült, ki halt meg az M3-as autópályán történt tragikus balesetben
Vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán. A balesetben egy 44 éves csopaki mentős vesztette életét.
Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. Mentős vesztette életét a balesetben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.
Meghalt egy ember az M3-ason történt balesetben + fotók
Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket az áldozat ismerősei:
– Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! – írta a poszt létrehozója.
Majd így folytatta:
Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!
Eddig nem látott fotók láttak napvilágot a hevesi celeb esküvőjéről
A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerintA környezet és a társadalom nem választható szét egymástól.