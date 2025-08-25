augusztus 25., hétfő

Tragédia

2 órája

Kiderült, ki halt meg az M3-as autópályán történt tragikus balesetben

Címkék#m3#m3 autópálya#videóriport#tragédia

Vasárnap délelőtt szörnyű tragédia történt az M3-as autópályán. A balesetben egy 44 éves csopaki mentős vesztette életét.

Heol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. Mentős vesztette életét a balesetben.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán
Halálos baleset történt az M3-as autópályán 
Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.

Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket az áldozat ismerősei:

– Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! – írta a poszt létrehozója. 

Majd így folytatta: 

Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!

A szörnyű tragédiáról videóriport is készült:

 

