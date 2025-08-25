Kiderült, ki halt meg az M3-as autópályán történt tragikus balesetben

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. Mentős vesztette életét a balesetben.

Halálos baleset történt az M3-as autópályán

Forrás: Csedreki Mariann / Beküldött fotó

Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.