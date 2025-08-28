1 órája
Erre nincsenek szavak, szívszorító döntést hoztak a hevesi halálos baleset után
Vasárnap tragédia történt az M3-ason. A halálos balesetben életét vesztette egy mentős, akinek bajtársai most adománygyűjtést indítottak a család megsegítésére.
Korábban megírtuk, hogy vasárnap halálos baleset történt, egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. A férfi mentős volt, és éppen két kisfiához igyekezett, amikor egy kamionnal ütközött össze. Most bajtársai fogtak össze a családjáért.
Szívszorító gyűjtés indult a mentős családjáért
Márk halála után a mentősök közössége gyászba borult. A Várpalotán szolgáló csopaki családapa ugyanis már 25 éve dolgozott mentőtisztként, a férfit kollégái és betegei is egyaránt szerették, és most egy emberként gyászolják - olvasható a BorsOnline oldalán.
Nagyon jó és elhivatott mentős volt, a betegek és a kollégák is szerették. Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel. Nagyon sokakon segített, nem volt beteg sem, aki ne szerette volna. Még a legrosszabb napokon is mosolygott, neki tényleg az emberek segítése volt a fontos
- mondta a férfi egyik ismerőse. Azon a végzetes napon Márk éppen a családjához ment szolgálat után: felesége és két kisfia várták otthon. A család fájdalma azóta is leírhatatlan, teljesen összeroppantak a baleset után. Márk bajtársai azonban nem hagyták őket magukra, éppen ellenkezőleg: rögtön elhunyt kollégájuk családja mellé álltak és gyűjtést indítottak Márk feleségének és gyerekeinek.
Márk 25 éve mentőápolóként dolgozott, Várpalota mentőállomáson. Bajtársai remek embernek ismerték. Hívatását, a mentést mindig lelkesedéssel végezte, a másokon való segítség magasztos érzése fűtötte. Feleségével két közös gyermekük van, egy 4 és egy 6 éves kisfiú, akikhez Márk a szörnyű baleset pillanatában is éppen tartott
- írta a Mentő Baj-Társ Alapítvány.
Hozzátették, bajtársuk lelkiismeretes apa volt, aki családjáért és a szakmájának élt. Mint mondták: Márk egész életében másokon segített, így most ők próbálnak tenni a férfi családjáért.
Lelkiismeretes apaként mindent megtett családjáért, kisfiaiért. A mentés mellett hosszú ideje vállalt másodállást is, hogy biztosíthassa gyermekei minden szükségletét. Feleségének a roppant megrázkódtatás és a gyermekek egyedül nevelése mellett, a korábban felvett babaváró hitel törlesztését is viselnie kell. Márk családjának, két kicsi fiának gyűjtést indítottunk
- szögezték le, ahogyan azt is: bármilyen apró adomány számít, legyen szó akár egy kávé áráról:
Egy életmentő családjáért. Mert aki egész életében értünk volt, most megérdemli, hogy mi is ott legyünk az övéiért
- zárták soraikat.
