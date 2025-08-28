Erre nincsenek szavak, szívszorító döntést hoztak a hevesi halálos baleset után

Korábban megírtuk, hogy vasárnap halálos baleset történt, egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. A férfi mentős volt, és éppen két kisfiához igyekezett, amikor egy kamionnal ütközött össze. Most bajtársai fogtak össze a családjáért.

A halálos balesetben életét vesztette egy mentős, akinek bajtársai most adománygyűjtést indítottak

Szívszorító gyűjtés indult a mentős családjáért

Márk halála után a mentősök közössége gyászba borult. A Várpalotán szolgáló csopaki családapa ugyanis már 25 éve dolgozott mentőtisztként, a férfit kollégái és betegei is egyaránt szerették, és most egy emberként gyászolják - olvasható a BorsOnline oldalán.

Nagyon jó és elhivatott mentős volt, a betegek és a kollégák is szerették. Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel. Nagyon sokakon segített, nem volt beteg sem, aki ne szerette volna. Még a legrosszabb napokon is mosolygott, neki tényleg az emberek segítése volt a fontos

- mondta a férfi egyik ismerőse. Azon a végzetes napon Márk éppen a családjához ment szolgálat után: felesége és két kisfia várták otthon. A család fájdalma azóta is leírhatatlan, teljesen összeroppantak a baleset után. Márk bajtársai azonban nem hagyták őket magukra, éppen ellenkezőleg: rögtön elhunyt kollégájuk családja mellé álltak és gyűjtést indítottak Márk feleségének és gyerekeinek.