Tragédia

39 perce

Erre nincsenek szavak, szívszorító döntést hoztak a hevesi halálos baleset után

Címkék#halálos baleset#M3-as#gyász#adománygyűjtés

Vasárnap tragédia történt az M3-ason. A halálos balesetben életét vesztette egy mentős, akinek bajtársai most adománygyűjtést indítottak a család megsegítésére.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy vasárnap halálos baleset történt, egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. A férfi mentős volt, és éppen két kisfiához igyekezett, amikor egy kamionnal ütközött össze. Most bajtársai fogtak össze a családjáért. 

A halálos balesetben életét vesztette egy mentős, akinek bajtársai most adománygyűjtést indítottak
 A halálos balesetben életét vesztette egy mentős, akinek bajtársai most adománygyűjtést indítottak 
Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

Szívszorító gyűjtés indult a mentős családjáért

Márk halála után a mentősök közössége gyászba borult. A Várpalotán szolgáló csopaki családapa ugyanis már 25 éve dolgozott mentőtisztként, a férfit kollégái és betegei is egyaránt szerették, és most egy emberként gyászolják  - olvasható a BorsOnline oldalán.  

Nagyon jó és elhivatott mentős volt, a betegek és a kollégák is szerették. Ha valaki, ő alázatosan végezte a munkáját, tiszta szívvel és szeretettel. Nagyon sokakon segített, nem volt beteg sem, aki ne szerette volna. Még a legrosszabb napokon is mosolygott, neki tényleg az emberek segítése volt a fontos 

- mondta a férfi egyik ismerőse. Azon a végzetes napon Márk éppen a családjához ment szolgálat után: felesége és két kisfia várták otthon. A család fájdalma azóta is leírhatatlan, teljesen összeroppantak a baleset után. Márk bajtársai azonban nem hagyták őket magukra, éppen ellenkezőleg: rögtön elhunyt kollégájuk családja mellé álltak és gyűjtést indítottak Márk feleségének és gyerekeinek.

Márk 25 éve mentőápolóként dolgozott, Várpalota mentőállomáson. Bajtársai remek embernek ismerték. Hívatását, a mentést mindig lelkesedéssel végezte, a másokon való segítség magasztos érzése fűtötte. Feleségével két közös gyermekük van, egy 4 és egy 6 éves kisfiú, akikhez Márk a szörnyű baleset pillanatában is éppen tartott 

- írta a Mentő Baj-Társ Alapítvány. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hozzátették, bajtársuk lelkiismeretes apa volt, aki családjáért és a szakmájának élt. Mint mondták: Márk egész életében másokon segített, így most ők próbálnak tenni a férfi családjáért.

Lelkiismeretes apaként mindent megtett családjáért, kisfiaiért. A mentés mellett hosszú ideje vállalt másodállást is, hogy biztosíthassa gyermekei minden szükségletét. Feleségének a roppant megrázkódtatás és a gyermekek egyedül nevelése mellett, a korábban felvett babaváró hitel törlesztését is viselnie kell. Márk családjának, két kicsi fiának gyűjtést indítottunk

- szögezték le, ahogyan azt is: bármilyen apró adomány számít, legyen szó akár egy kávé áráról:

Egy életmentő családjáért. Mert aki egész életében értünk volt, most megérdemli, hogy mi is ott legyünk az övéiért 

- zárták soraikat. 

 

 

 

