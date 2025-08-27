Megbüntethetnek érte, ha nem tudtuk, hogy hamis a pénz, amivel fizettünk?

Rafinált megoldást találtak ki 25-30 éve a dél-hevesi körzet helységeiben egyes szülők, hogy hozzájussanak mások javaihoz: a kisgyermekeiket küldték lopni kertekbe, boltokba. Jól tudták, ha el is kapják őket tolvajlás közben vagy után, a kicsik úgysem kaphatnak büntetést. Az akkor hatályos büntetőjogi jogforrás szerint ugyanis nem volt büntethető az, aki még nem töltötte be a 14. életévét. Az már más kérdés, hogy az apát vagy az anyát kiskorú veszélyeztetése címén vehették elő.

Amikor nem, illetve mégis büntethető a gyermek

Az első átfogó hazai büntetőtörvény, az 1878-ban megalkotott Csemegi kódex így írt a gyermekkor szabályozásáról a jogaszvilag.hu szerint: az 1878. évi V. törvénycikk 83. szakasza értelmében „A ki a bűntett vagy vétség elkövetésekor életkorának tizenkettedik évét meg nem haladta: bűnvád alá nem vonható.” A 84. paragrafus ekképpen fogalmaz: „A ki akkor, midőn a bűntettet vagy vétséget elkövette, életkorának tizenkettedik évét már túlhaladta, de a tizenhatodik évét még be nem töltötte, ha cselekménye bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bírt, azon cselekményekért büntetés alá nem vehető. Az ilyen kiskorú azonban javító-intézetbe való elhelyezésre ítéltethetik, de abban életkora huszadik évén túl nem tartathatik.”

Azóta változott a szabályozás. A ma hatályos Btk. úgy rendelkezik, hogy nem büntethető a tettéért a tizennégy év alatti gyermek. Van azonban kivétel ez alól, mégpedig az, ha a 12. életévét betöltött kiskorú embert öl, akár erős felindulásban is, továbbá testi sértést, hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot, terrorcselekményt, a rablás, a kifosztás minősített eseteit követi el, akkor szankció szabható ki vele szemben. A feltétel, hogy rendelkeznie kell a bűntény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

Sokáig volt téma országunkban S. Kitty ügye. Még gyermekkorú volt, amikor Tótújfaluban 2002-ben végzett az őt és az édesanyját rendszeresen verő, szexuálisan is molesztáló apjával. Egy éjjel engedély nélkül tartott pisztollyal agyonlőtte az alvó férfit. Két év börtönbüntetéssel sújtották, de Mádl Ferenc államfő elnöki kegyelemben részesítette. Kitty már családanya és manapság külföldön él.